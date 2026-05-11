Godinu nakon što je tokom priprema za uništavanje droge utvrđeno da supstanca iz depoa Višeg suda u Bijelom Polju ne reaguje na test na kokain, iz tužilaštva je saopšteno da je dodatnim vještačenjem potvrđeno da ta materija nije opojna droga.

To proizilazi iz najnovijeg odgovora Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Bijelom Polju, iz kojeg su “Vijestima” kazali da odluka u predmetu još nije donijeta i da je postupak i dalje u fazi izviđaja, prenose Vijesti.

“U postupku je izvršeno hemijsko vještačenje kojim je utvrđeno da predmetna materija, a koja je prethodno u krivičnom postupku oduzeta i vještačena, nije opojna droga. Radi zaštite interesa istrage u ovom predmetu bliže podatke ne možemo dati”, navodi se u odgovoru.

Slučaj je u fokus javnosti dospio prošlog aprila, kada je Komisija za uništenje pravosnažno oduzete droge, tokom kontrole u Višem sudu u Bijelom Polju, utvrdila da supstanca iz jednog predmeta ne pokazuje očekivanu reakciju na preliminarnim testovima za kokain.

Iz suda je tada saopšteno da je međuresorna komisija uočila nepravilnosti, uz napomenu da su rezultati preliminarni.

Prema tada objavljenim podacima, riječ je o supstanci iz predmeta protiv R. M. i E. M., koji su pravosnažno osuđeni 2010. godine zbog krivičnih djela u vezi sa drogom. Presudom je bilo utvrđeno da se radi o 1.000,40 grama kokaina visoke koncentracije, a sud je naložio trajno oduzimanje i uništenje te supstance, pišu Vijesti.

Dan nakon objave “Vijesti”, VDT u Bijelom Polju formiralo je predmet i saopštilo da je izviđaj u toku, navodeći da su im dostavljeni zapisnici o kontroli i da se preduzimaju radnje radi utvrđivanja svih okolnosti.

U mjesecima koji su uslijedili iz tužilaštva je više puta saopštavano da su prikupljani dokazi, kao i da su u svojstvu građana saslušavani službenici Višeg suda koji su imali pristup depou.

Krajem prošle godine iz tužilaštva je navedeno da su prikupljeni dokazi i da je postupak odlučivanja u toku, ali je potom saopšteno da je potrebno sprovesti dodatne provjere, zbog čega je predmet ostao u fazi izviđaja.

Od tada do danas nije saopšteno kako je došlo do neslaganja između evidencije i stvarnog sadržaja, niti o kojoj materiji je riječ.

Iz tužilaštva nisu odgovarali ni na pitanja da li su u postupku korišćena poligrafska testiranja.

Droga koja je predmet ovog slučaja potiče iz postupka protiv R. M. i E. M., koji su pravosnažno oglašeni krivim 2010. godine za zločinačko udruživanje i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pišu Vijesti.

Prvostepenom presudom izrečene su im kazne od osam godina i osam mjeseci, odnosno sedam godina i osam mjeseci zatvora, uz mjeru trajnog oduzimanja oko 1.000,40 grama kokaina, koncentracije 79,5 odsto. Presudom Apelacionog suda kazne su kasnije preinačene na šest godina i šest mjeseci, odnosno pet godina i šest mjeseci zatvora.