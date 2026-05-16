„Nije se kupao mjesec dana, a kuću založio kod zelenaša“: Stravična ispovijest žene Sejo Kalača

Radmila Kalač u potresnoj ispovijesti tvrdila je da ju je Sejo Kalač tukao, da je kuću dao na doboš, kao i da joj je ukrao ušteđevinu.

Bivša supruga Sejo Kalača, Radmila Svedružić Komlenac, sa kojom je bio 22 godine u braku, svojevremeno je iznijela niz teških optužbi na račun pjevača.

U potresnoj ispovijesti za bosanski Express tvrdila je da ju je Kalač fizički zlostavljao, da je založio kuću kod zelenaša i potrošio porodičnu ušteđevinu.

Radmila je navela da ni nakon razvoda ona i njihova djeca, Emir i Šejla, nemaju mir, te da porodica godinama živi pod traumom. Kako je ispričala, policija je više puta intervenisala zbog njegovog ponašanja.

„Napustio nas je kad nam je bilo najgore. Uzeo je cijelu ušteđevinu, založio stan i kuću kod zelenaša, pa je ostao bez kuće u Zagrebu. Kada je nedavno dobio papire sa suda o podjeli imovine, došao je kod nas i počeo da baca stvari i lomi po kući. Ćerka je pozvala policiju, koja je odmah došla. Bio je potpuno pijan i van sebe“, tvrdila je Radmila.

Istakla je i da, uprkos brojnim incidentima, Kalač nije imao trajnu zabranu prilaska porodici.

„Nikada se nije trijeznio. Ako nema alkohola, upadao je u krize i delirijum. Liječila sam se od depresije, svi smo psihički popustili“, rekla je ona.

Kako je navela, sud je pjevaču ranije naložio da joj mjesečno isplaćuje 200 eura izdržavanja, ali tvrdi da ni to nije redovno plaćao, zbog čega su, kako kaže, zapali u velike dugove.

„Tri mjeseca smo bili bez struje usred zime. Samo želim da nas pusti na miru i da konačno počnemo normalno da živimo“, kazala je Radmila.

Na kraju je dodala da smatra da je pjevaču potrebno liječenje, navodeći da je čitala kako se „nije kupao po mjesec dana jer je stalno pijan“.