Upravljao je motokultivatorom sa prikolicom, kada je izgubio upravljivost, i prevrnuo se.
Bjelopoljac R.P. poginuo je u prigradskom mjestu Marina Ravan, saznaje Pobjeda.
Prema saznanjima iz tužilaštva, upravljao je motokultivatorom sa prikolicom, kada je izgubio upravljivost, i prevrnuo se.
Uviđaj je obavio dežurni tužilac u prisustvu vještaka saobraćajne struke i ovlašćenih policijskih službenika OB Bijelo Polje.
Naredbom je određeno vještačenje od strane vještaka za sudsku medicinu za pregled i obdukciju preminulog.