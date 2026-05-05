Bjelopoljac R.P. poginuo je u prigradskom mjestu Marina Ravan, saznaje Pobjeda.

Prema saznanjima iz tužilaštva, upravljao je motokultivatorom sa prikolicom, kada je izgubio upravljivost, i prevrnuo se.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac u prisustvu vještaka saobraćajne struke i ovlašćenih policijskih službenika OB Bijelo Polje.

Naredbom je određeno vještačenje od strane vještaka za sudsku medicinu za pregled i obdukciju preminulog.