Nakon što su sprovedeni svi dokazi sudija Veljko Radovanović je završne riječi u ovom postupku zakazao za 26. maj.

Pred podgoričkim Višim sudom danas je završeno suđenja Radoju Zviceru, Ljubu Milović, Petru Lazoviću i grupi.

Podsjećamo, Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv grupe Radoja Zvicera, među čijim članovima su i službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović, prenosi Dan.

Pored Zvicera, Milovića i Lazovića na optužnici su: Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović

Podsjećamo, tokom trajanja ovog postupka optuženi su negirali navode optužnice i negirali su krivicu. Advokati su od samog početka suđenja, baš kao i danas, osporavali "SKY" komunikaciju i naglašavali da je to pravno nevaljan dokaz i u odnosu na koji oni i sud nisu u mogućnosti da provjere njegov originalna sadržaj, kao ni da saznaju na koji način je SKY komunikavcija dešifrovana i ko je to uradio. Na ročištima su tvrdili da je masovnim prisluškivanjem "SKY" prekršeno i pravo koje je zagarantovano i međunarodnim konvencijama i Ustavom.

Lazović, Milović, Slobodan Kašćelan, Radovan Mujović, Pantović i Perović se terete da su zajedno sa Ljubom Milovićem, Radojem Živkovićem, Nikolom Spasojevićem Duškom Roganovićem pripadnici kriminalne organizacije Kotoranina Radoja Zvicera, piše Dan.

Prema navodima tužilačkog akta, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je EUROPOL upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Lazovića. Tada je objavljena i "SKY" komunikacija za koju se navodi da je u njoj sa kavčanima učestvovao Petar Lazović.

Prema navodima SDT - a sumnja se da je on radio za pripadnike kavačkog klana. Lazović je negirao te optužbe, prenosi Dan.

Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.