Postupak vodi sudija Simo Rašović a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić.

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članova grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, prenosi Dan.

Službenik policije Dejan Knežević je više sati iznosio odbranu u kojoj je detaljno negirao optužnicu. Knežević je, između ostalog, kazao da postupajući tužilac Jovan Vukotić i šef SPO Predrag Šuković žele njegovu profesionalnu i ličnu eliminaciju i eliminaciju njegove porodice. Govorio je i o sastanku na kojem je GST Vladimir Novović, zajedno sa Šukovićem i tužiocem Vukotićem, saopštio da moraju da očiste policiju i da je Novović tražio spisak policajaca kako bi odredio ko treba da se miče. Knežević je istakao da je tužilac Vukotić u optužnici sakrio neke SKY poruke i neke izvukao iz konteksta i za to naveo konkretne primjere. On je naglasio da je EUROPOL imao najviši nivo povjerenja u njega i da je on jedini uživo pratio SKY, prenosi Dan.

Knežević je, između ostalog, sudu kazao da je od njega i Zorana Brđanina traženo da miču određene policijske službenike iz UP. Istakao je da on smatra da je časnije deset mjeseci nevin provesti u zatvoru, nego nekog službenika maći sa posla bez dokaza, pa makar ucjena i pritisak dolazio od GST Vladimira Novovića.

"Prije tri ipo godine iz Europolovog izvještaja, u kojem se navodi da nama dokaza da sam učestvovao u bilo kojim kd, upravo iz toga izvještaja kod GSDT, gdje je prisustvovao i ovdje postupajuci tužilac, šef kabineta, Milorad Žižić, Zoran Brđanin i Radovan Rašo Ivanović nama citirano šta ima kompromitujuće za nas a ujedno je to sastavni dio ove optužnice" naveo je Knežević, prenosi Dan.

"Europol ne dijeli operativne podatke u realnom vremenu sa SKY ecc platforme sa kriminalcima. Kao policijskom službeniku od punog povjerenja, Europol je meni direktno dostavljao on-line informacije na osnovu kojih smo za svega četiri do pet dana spriječili dva ubistva i napad na sudiju Višeg suda Biljanu Uskoković. Uprkos tome, SDT već skoro tri godine svjesno izbjegava da ove činjenice provjeri – ne saslušava svjedoke i prikriva materijalne dokaze, koje ću sada predati Sudu. Zato je pitanje jasno i nemoguće zaobilaženje: da li bi Europol sarađivao na ovaj način sa osobom za koju sumnja da je član OKG ili da će podatke zloupotrijebiti", istakao je Dejan Knežević pred sudom, piše Dan.

Naveo je da je apsurdna situacija u ovom slučaju ta što ga SDT stavlja kao člana kriminalne organizacije i to u periodu u kojem je od strane EUROPOLA dobio najviši nivo povjerenja i isti mu dostavio da uživo prati SKY.

"Danas branim ugled svoje porodice, djece, kolega i prijatelja koji su tokom ovog mučnog perioda uz mene i koje je pogodila ova nepravda. Neću odgovarati na pitanja tužioca Jovana Vukotića jer je optužnica napisana ličnom mržnjom i animozitetom tužioca Vukotića prema meni", naveo je Knežević.

Dodao je da je kap koja je prelila čašu njegovo drugo hapšenje. Istakao je da je pred tužiocem Vukotićem dao iskaz da nije on sačinio dopis koji je vezan za zabranu ulaska dva lica u Crnu Goru. Dodao je da su njegove trvdnje potvrđenje i to od strane kolege Aleksandra Boškovića i da je Bošković prošao i poligraf na kojem je odgovarao na pjtanja povodom njega. Dodao je da mu je tužilac Vukotuć rekao da ako njegove trvdnje budu tačne da neće tražiti pritvor za njega a ipak je tražio.

"Znam da nije slučajno izabran tužilac Vukotić u mojim predmetima. A to znam iz razloga što dok sam bio pomoćnik direktora UP, šef SPO Predrag Šuković je često govorio da čeka da "Joco" bude dežuran da bu radili neke predmete, da on nije slučajno izabran. Može biti za javnost, ali mi u sistemu znamo da nije", naglasio je Knežević i dodao:

"Predrag Šuković i Jovan Vukotić pored moje profesiobalne, žele i moju ličnu eliminaciju", prenosi Dan.

"Cilj mog drugog hapšenja je bio dvostruk: da mi se onemogući da iznesem odbranu, uhapšen sam dva dana prije ročišta i svi elektornski uređaji su mi oduzeti; da se kroz medijski linč javnost i sud unaprijed ubijede u moju krivicu. Prilikom pisanja optužnice tužilac je manipulisao dokazima, sakrivao je određen SKY materijal, izvlačio iz konteksta. Optužnica počinje i završava komentarom trećih lica o meni, to tužilac radi usled nedostatka dokaza i argumenata", naglasio je Knežević.

"U udarnim emisijama je predstavljeno, nakon mog drugog hapšenja, da sam šitito Radoja Zvicera. Iznešene su teške optužbe bez i jednog dokaza i koje su suprotne realnim činjenicama. Da li ovi ljudi iz SDT razmišljaju o posledicama svgea.Moja žena je odlučila tada da djecu ne šalje u školu. Da li je cilj tužioca Jovana Vukotića da, pored moje lične i profesionalne eliminacije, eliminiše i moju porodicu.Ako mu je to cilj, na dobrom je pravcu. Kad sam ja u pitanju, ja mogu sve da istrpim, ali je on čovjek koji mi je taknuo porodicu", kazao je Dejan Knežević, piše Dan.

Naglasio je da ostaje pri svakoj izgovorenoj riječi tokom ročišta za kontrolu optužnice i dodao da on ne bi bio optužen da nije bio pomoćnik direktora UP. Naglasio je da ni usmeno, ni pismeno nije imao podatak da neke kolege rade neka krivična djela. Dodao je da nije takav podatak imao ni za Ljuba Milovića.

"Na kontroli optužnice ja sam rekao da se ne odričem poznanstva sa Ljubom Milovićem, ni sa ljudima koje sam ovdje upoznao. Poznanstvo ne nosi krivičnu odgovornost. Ljubo Milović mi je dostavljao podatke za policijski posao i to na osnovu kojih su uspješno realizovani neki predmeti. Svaki moj kontakt sa kolegama bio je usmjeren ka jačanju bezbjednosti i izvršavanju profesionalnih misija. Svoj posao sam obavljao časno, I mogu Vam reći vrlo sam rasterećen u odnosu na optužbe ako će sve da se radio po zakonu. Milović mi je kao i druge kolege uvijek na moj zahtjev dostavljao podatke relevatne za policisjki posao od kojih su neki uspješno realizovani a da budem iskren nikada me nije ništa pitao a kamoli nešto inkriminisano, prosto bilo da jeste pa da znam zašto sam danas ovdje I čemu sve ovo", kazao je Knežević.

Knežević je pred sudom naveo do detalja događaje koji su prethodili njegovom hapšenju.

"Prije skoro tri i po godine pozvao me GST Vladimir Novović, Zorana Brđanina i Milorada Žižića ba dođemo. Tu je bio kada smo došli i ovaj postupajući tužilac Jovan Vukotić, šef kabineta, šef SPO Predrag Šuković i prijatelj Vladimira Novovića Radovan Rašo Ivanović. Tada nam je čitano šta ima kompromitujuće u SKY za nas, a to je i dio ove optužnice. Nije sve, u optužnici nema ono što je čitano a što ide u moju korist. Jovan Vukotić i šef kabineta su me ubjeđivali da je Petar Lazović meni kupio revolver 2019. godine i za to su naveli da u SKY poruci piše da je on planirao da nekome kupi pištolj. Ja sam im rekao da ja privatno taj revolver imam od 2017. godine. To je mene zabrinulo, da ovi ljudi ovdje olako shvataju SKY bez dublje provjere. Posle mog hapšenja oni su jedini vlasnici SKY i na taj način pokušavaju da ucijene i uplaše policajce, političare i druge ", istakao je Knežević.

Naglasio je da je lično prisustvovao kod GST Novovića gdje je bilo više tužilaca i saradnika i gdje je jedna osoba govorila da jedan sudija Višeg suda bježi po hodniku kad ga sretne.

"Događaj tri dana prije mog hapšenja-u moju kancelariju su došli GST Vladimir Novović i šef kabineta iz SDT, tužilac Jovan Vukotić, Predrag Šuković. Bio je prisutan i direktor policije Zoran Brđanin. Tada je od strane Vladimira Novovića meni i Brđaninu rečeno da mora da čiste policiju i ako Brđanin i ja mislimo da sebe spašavamo da kolege koje su pomenuli treba da maknemo, Žižića i druge. Ja sam tražio neki papair, neki dokaz, potrvdu, da mi savsjest bude mirna ako nekog maknemo, mora da postoji razlog. Tada je SDT počeo da dobija SKY, ja sam tražio kopiju materijala jer je dvostruka provjera najbolja", naveo je Knežević.

Zatim je, kako je dalje saopštio on, od Brđanina tužilac Vukotić tražio da dođe sa spiskom službenika policije po kojem će u SDT da vidi koga treba da miče. Dodao je da je on Brđaninu rekao da misli da Vukotić nije kompetentan za to.

"Časnije deset mjeseci nevin provesti u zatvoru nego nekog službenika sa posla maći bez dokaza, pa makar ucjena i pritisak dolazio od GST Vladimira Novoića" naglasio je Knežević, prenosi Dan.

"1.3.2021. sam postavljen za pomoćnika direktora UP. 4. 3. 2021. dobijam od EUROPOLA SKY ecc uživou cilju sprečavanja ubistava i drugih krivičnih djela. Od EUROPOLA mi je skrenuta pažnja da ne smijem da odam podatak da pratim SKY uživo i dat mi je kao odraz povjerenja na najvišem nivou. Odgovornost sa kojom sa bio suočen je bila velika i mogu da kažem da sam posao odradio profesionalno. SDT me stavlja da sam član kriminalne organizacije i da sam njenim članovima odavao tajne podatke. A spriječena su krivična djela na osnovu mog rada i saradnje moje sa EUROPOLOM i osobe za koje SDT navodi da sam im odavao podatke i radio za njih su tada uhapšene. Pa zar nije logika da ako sam član okg, tim licima kažem i da je pao SKY. Ovo je apsurdna situacija", kazao je Knežević.

Dodao je da jedino njega SDT u ovoj optužnici ne tereti da je koristio SKY, prenosi Dan.