Značajan rast procenta riješenih predmeta i poboljšanje kvaliteta odluka

Osnovni sud u Podgorici saopštio je da je tokom 2025. godine zabilježen značajan pad priliva predmeta u parničnom referatu, uz istovremeno povećanje efikasnosti u radu.

Kako prenosi portal Dan, u saopštenju se navodi da je u 2025. godini primljeno 4.835 „P“ predmeta, što je za 38,06 odsto manje nego prethodne godine, dok je broj „Mal“ predmeta takođe smanjen.

Sud je u istom periodu ostvario procenat riješenih „P“ predmeta od preko 106 odsto u odnosu na priliv, uz poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu, prenosi portal CDM.

Takođe se ističe da je kvalitet rada unaprijeđen, jer je od ukupnog broja predmeta po žalbi ukinut manji procenat odluka nego ranije, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal Dan, pozitivni trendovi nastavljeni su i u prvom kvartalu 2026. godine, kada je sud, uprkos nedostatku sudija, riješio više predmeta nego što ih je primio.

Sud navodi da su ovakvi rezultati postignuti zahvaljujući boljoj organizaciji, saradnji sa institucijama i reformskim aktivnostima u okviru regionalnih projekata, kako prenosi portal Dan.