Naredni sastanak još nije zakazan, očekuju se novi razgovori u narednom periodu

Ministar odbrane Dragan Krapović komentarisao je pregovore sa hrvatskom stranom o vlasništvu nad brodom “Jadran”, ističćući da će kao predsjednik Komisije za to pitanje učiniti sve da se dođe do održivog i prihvatljivog rješenja za obje strane, prenosi CdM.

“Ne mogu da prejudiciram šta će biti ishod tih razgovora, ali garantujem kao neko ko je na čelu te komisije da će razgovori biti obavljeni u dobroj vjeri, sa naporima usmjerenim da se situacija riješi prihvatljivim i održivim rješenjem za obje strane”, kazao je Krapović.

Datum narednog sastanka sa Hrvatima još uvijek, kako je dodao, nije određen. Potrebno je da MVP i drugi delegiraju svoje predstavnike i očekuje da će u bliskoj budućnosti doći do novih razgovora.