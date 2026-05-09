Odluka otvara put ka masovnim tužbama nastavnika širom Crne Gore

Kako prenosi portal Dan, Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu reviziju JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ u predmetu nastavnice Milene Tadić, čime je potvrđena pravosnažnost presuda nižih sudova koje se odnose na naknadu za rad preko norme tokom pandemije kovid-19.

U ranijem postupku Osnovni sud u Podgorici usvojio je tužbu nastavnice i obavezao školu da joj isplati razliku zarade za časove održane preko propisane norme, što je potvrdio i Viši sud, dok je Vrhovni sud sada odbio reviziju i time stavio tačku na slučaj.

Iz Sindikata prosvjete navode da ova odluka ima širi značaj i da bi mogla pokrenuti veliki broj novih tužbi nastavnika širom Crne Gore koji su u istom periodu radili preko norme.

Kako ističu iz Sindikata, svi postupci koji su bili u zastoju sada mogu nesmetano da se nastave pred osnovnim sudovima, uz očekivanje da će sudska praksa ići u korist zaposlenih.

Podsjećaju i da je Ministarstvo prosvjete ranije pokušalo osporiti presude kroz pravne lijekove, ali bez uspjeha, te da je Sindikat predlagao vansudsko rješenje kako bi se izbjegli dodatni troškovi.

Iz Sindikata poručuju da očekuju brze odluke sudova i obeštećenje zaposlenih, uz ocjenu da je riječ o procesu u kojem pravda, iako spora, na kraju postaje dostižna, kako prenosi portal Dan.