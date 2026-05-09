Razlog zadržavanja – sumnja na opasnost od bjekstva, advokat tvrdi da se radi o starom predmetu iz 2016. godine

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović saslušan je u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Prenosi portal Dan, saslušanje je obavio specijalni tužilac Vukas Radonjić, a kao razlog za zadržavanje navedena je opasnost od bjekstva.

Kako prenosi portal Dan, kako je saopštio njegov advokat Lazar Aković, Čađenović je tokom saslušanja odgovarao na pitanja svojih branilaca, a postupak se, prema njegovim riječima, odnosi na predmet iz 2016. godine koji je vezan za navodno nedozvoljeni prelazak granice nekoliko lica.

Aković je pojasnio da SDT smatra kako je u tom predmetu nastupila apsolutna zastara, uz tvrdnju da je Čađenović u tom slučaju „pasivno djelovao“.

On je dodao da se radi o osobama i slučaju koji nijesu poznati javnosti, te da nijesu označeni kao pripadnici bilo kakvog kriminalnog klana.

Kako prenosi portal Dan, Čađenović je uhapšen po nalogu SDT-a zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Za sada, međutim, nema zvaničnih informacija o konkretnim okolnostima na kojima tužilaštvo zasniva te sumnje.

Podsjećanja radi, Viši sud u Podgorici je krajem oktobra prošle godine ukinuo Čađenoviću mjeru kućnog pritvora.Protiv njega se pred Višim sudom vodi i postupak u kojem je optužen da je bio član kriminalne organizacije, koju je, prema optužnici, formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović, dok je u istom predmetu optužen i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.