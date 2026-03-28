Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odbio je predlog tužilaštva za određivanje pritvora policajcu Boru Bojaniću i naložio da se on odmah pusti na slobodu.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici juče je saopštilo da je Bojanić uhapšen zbog sumnje da je počinio tri krivična djela prevare i jedno krivično djelo utaje, navodeći da je od više osoba uzimao novac dovodeći ih u zabludu u vezi sa prodajom nepokretnosti, kao i da je prisvojio vozilo koje mu je bilo povjereno.

"Vijesti" nezvanično saznaju da je predlog tužilaštva ocijenjen kao neosnovan, jer nisu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje pritvora po osnovu opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke.

Sud je utvrdio da za dvije krivične prijave koje se odnose na navodne prevare nema ni osnovane sumnje, jer oštećeni nisu saslušani, pa je predlog tužilaštva u tom dijelu ocijenjen kao preuranjen.

S druge strane, sudija za istragu Borko Lončar našao je da postoji osnovana sumnja da je Bojanić počinio jedno krivično djelo prevare i jedno krivično djelo utaje. Sumnja za utaju odnosi se na slučaj iznajmljivanja vozila, koje nije vraćeno u roku, dok se prevara odnosi na uzimanje novca za navodnu prodaju placa u Spužu.

Ipak, ocijenjeno je da to nije dovoljno za određivanje pritvora.

Navodi tužilaštva da bi osumnjičeni mogao ponoviti djelo odbijeni su uz obrazloženje da je ranije osuđivan za nesrodno krivično djelo, te da se u ovom slučaju ne radi o produženom krivičnom djelu, prenose Vijesti.

Kada je riječ o mogućem uticaju na svjedoke, sud je naveo da za to nema konkretnih okolnosti, ističući da su pojedini svjedoci oštećeni i članovi njihovih porodica i službena lica, poput notara, na koje, kako se navodi, nije realno očekivati uticaj.

Sudija je dodatno ukazao da tužilaštvo nije obrazložilo na koje konkretne okolnosti bi svjedoci trebalo da budu saslušani niti na koji način bi osumnjičeni mogao uticati na njih.

Takođe, sudija za istragu ustvrdio je da su prve prijave protiv Bojanića podnijete još u novembru 2025. godine, te da je on već tada bio upoznat sa postupkom, pa bi eventualni uticaj na svjedoke već bio moguć da je postojao.