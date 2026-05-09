U Mađarskoj je danas formirana nova Narodna skupština. Peter Mađar će položiti zakletvu na mjesto premijera.

Pročitana je lista poslanika, a nakon toga su predstavnici nacionalnih manjina takođe položili zakletvu, svako na svom nacionalnom jeziku.

Tako je raspušten stari parlament, a Orbanova vlada će ostati na dužnosti kao izvršna vlast dok se ne formira nova mađarska vlada.

Nakon što je odsvirana himna, predsjednik Mađarske Tomaš Šuljok zatražio je od najstarijeg poslanika, 73-godišnjeg člana Fidesa Ištvana Vitanija, da otvori inauguralnu sjednicu, prenosi Nepsava.

Peter Mađar nije aplaudirao Ištvanu Vitaniju. On je poslanik u parlamentu od 1998. godine.

Peter Mađar je u zgradu parlamenta ušao sa zamjenikom predsjednika Narodne skupštine, Agnes Forstofer, i ministrima buduće vlade Tise. Dočekali su ih građani koji su im klicali na Trgu Košut.