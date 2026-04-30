Nema opasnosti od uticanja na svjedoke, državna tužiteljka u svom rješenju ne navodi da li se osumnjičeni i svjedok poznaju i da li su imali bilo kakvu komunikaciju od momenta bjekstva Miloša Medenice

Iz Osnovnog suda saopšteno je da nije bilo osnova za zadržavanje Saše Lakovića i Nemanje Mučalice, koji se sumnjiče da su pomagali odbjeglom Milošu Medenici, koji je pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora.

Navode da je sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici usvojio žalbu branioca osumnjičenog Saše Lakovića i primjenom povlastice povezanosti ukinuo rješenja o zadržavanju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Lakovića i Nemanje Mučalice, naloživši da se odmah puste na slobodu, prenosi RTCG.

"Nema opasnosti od ponavljanja djela, sumnjiče se za radnje koje su preduzete prije tri mjeseca o kojima su organi za sprovođenje zakona bili upoznati sve vrijeme. Tužiteljka nije cijenila činjenice o porodičnim, ekonomskim i socijalnim vezama osumnjičenih sa Crnom Gorom ili inostranstvom, niti se čak razmatra težina krivičnog djela stavljenog im na teret. Opasnost od bjekstva temelji na zaključku da su osumnjičeni očigledno dobro upoznati na koji način se može organizovati bjekstvo i skrivanje, pri tom ne dajući ni jedan konkretan razlog zašto bi se osumnjičeni dali u bjekstvo", navodi se u saopštenju Osnovnog suda.

Nema opasnosti od uticanja na svjedoke, državna tužiteljka u svom rješenju ne navodi da li se osumnjičeni i svjedok poznaju i da li su imali bilo kakvu komunikaciju od momenta bjekstva Miloša Medenice, odnosno da li su osumnjičeni i do sada imali mogućnost da utiču na imenovanog svjedoka, piše RTCG.

"Svjedok koji treba da se sasluša je već kod policije iznio činjenicu koju osumnjičeni nijesu uopšte sporili u odbrani, sudija za istragu ukazuje da ostaje sasvim nejasno na čemu se temelji zaključak tužilaštva o postojanju opasnosti od uticanja na svjedoka u konkretnom slučaju. U rješenju državne tužiteljke nijesu dati jasni razlozi o odlučnim činjenicama ili su dati razlozi nejasni i protivrječni činjeničnom stanju, zbog čega je sudija za istragu shodno zakonu pustio osumnjičene da se brane sa slobode", kaže se u saopštenju.