Specijalno državno tužilaštvo (SDT) zatražilo je blokadu imovine Vasa Ulića koja je još prije osam godina bila predmet provjera u drugom postupku, u kojem je utvrđeno da je riječ o legalno stečenim nekretninama

Ta imovina bila je obuhvaćena finansijskom istragom vođenom 2018. godine, a Viši sud u Podgorici je već naredne godine presudio da nije stečena kriminalnom djelatnošću. Ipak, pokretanjem nove istrage u predmetu “General”, SDT je ponovo otvorilo pitanje njenog porijekla, prenosi Dan.

SDT tereti Ulića da je zajedno sa Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan formirao kriminalnu grupu koja je krijumčarila oko dvije i po tone kokaina. Uz krivični postupak, pokrenuta je i finansijska istraga, u okviru koje je zatražena blokada imovine optuženih i njihovih porodica, prenosi Dan.

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša prihvatila je predlog tužilaštva i blokirala značajnu imovinu, ali su se advokati žalili na tu odluku. Ulićeva odbrana ukazuje da se ponovo osporava imovina za koju je već dokazano da je stečena zakonito, prenosi Dan.

Ročišta u ovom predmetu više puta su odlagana, pa i posljednje, jer SDT treba da dostavi dokumentaciju iz ranijeg postupka u kojem je utvrđena zakonitost dijela imovine, prenosi Dan.

Odbrana dodatno tvrdi da su finansijskom istragom obuhvaćene i nekretnine članova porodice i njihovih saradnika koje su stečene prije perioda za koji tužilaštvo tvrdi da je kriminalna grupa djelovala.

Optužnicom SDT-a, pored Ulića, obuhvaćen je i veći broj osoba, među kojima su i njegov sin Nikola, kao i više navodnih saradnika. Tužilaštvo tvrdi da je grupa organizovana radi šverca kokaina iz Južne Amerike ka Evropi i Australiji, prenosi Dan.

Uliću je blokirana značajna imovina – porodične kuće, stanovi, poslovni prostori, zemljište i vinogradi, dok su mjere obuhvatile i imovinu njegove kćerke, zeta i poslovnih partnera. Riječ je o nekretninama u Podgorici, na Svetom Stefanu, u Herceg Novom i drugim lokacijama, prenosi Dan.

O daljim koracima u postupku odlučivaće nadležni sud nakon što se sprovedu dodatna vještačenja i pribave svi relevantni dokazi.