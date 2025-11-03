Suđenje Vasu Uliću i ostalim pripadnicima njegove grupe odloženo je na neodređeno vrijeme nakon što je advokat Marko Radović zatražio izuzeće sutkinje Nade Rabrenović i predsjednika Višeg suda u Podgorici Zorana Radovića.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Spisi predmeta biće proslijeđeni Apelacionom sudu na odlučivanje.

Advokat Radović je pojasnio da izuzeće sutkinje Rabrenović traži jer je ubposebnom postupku odbila predlog da se postupak u odnosu na njegovog klijenta Radovana Pantovića razdvoji i spoji sa predmetom KS 3/23, piše Pobjeda.

Da je Rabrenović odlučivala o ovom predlogu, kako je kazao Radović, saznao je tek prošle nedjelje, nakon održanog prvog ročišta u ovom postupku, kada je dobio odluku.

Advokat Radović je ukazao da su Pantović u oba postupka tereti za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije sa istim identičnim dokazima koje je SDT ponudilo za obje optužnice.

Optužnica je podignuta protiv Vasa Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana i pripadnika njihove kriminalne organizacije formirane radi šverca skoro 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju odložena je za 28. mart, saopšteno je Pobjedi iz Višeg suda.

Na optužnici su Ulićev sin Nikola, Viktor Drešaj, Petar Miranović, Veselin Pavličić, Radomir Dobriša, Mileta Božović, Marinko Prelević, Vukan Matić Čoković, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić, Radovan Pantović, Milo Božović, zatim, odbjegli Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj i Dragan Pavličević.

Protiv šest okrivljenih (V.U., V.P., I.D., D.M., V.V. i D.P.) podignuta je optužnica za dva krivična djela – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv 11 okrivljenih (L.D., V.D., M.B., R.B., M.B., V.L., P.M., V.Č.M., R.Z., S.K. i R.P.) takođe za isto krivično djelo – navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Ulić, Zvicer i Kašćelan terete se da su početkom 2020. godine organizovali prekomorsko krijumčarenje 1.570 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, što je spriječila policija Kolumbije, piše Pobjeda.