Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv još devet članova organizovane kriminalne grupe koju su, prema njihovim tvrdnjama, formirali Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, a čije djelovanje je razbijeno u akciji "General".

Iz SDT-a saopštili su da je donošenjem naredbe pokrenut krivični postupak i protiv okrivljenih Lj.M., M.O., D.K., R.Ž., M.V., N.S., P.L., R.Ž. i M.K., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenose Vijesti.



"Predmet krivičnog postupka je djelovanje kriminalne organizacije koju su organizovali sada optuženi V.U., R.Z. i S.K., čiji pripadnici su postali okrivljeni i druga lica, sa ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, kao i krijumčarenje 903 kg te vrste droge, u junu 2020. godine, koje je spriječeno od strane organa otkrivanja Australije. Specijalno državno tužilaštvo je ranije, protiv tri organizatora kriminalne organizacije i 22 njena druga pripadnika, podiglo optužnice za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koje su potvrđene i po kojima je u toku glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici", saopšteno je iz tog tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.