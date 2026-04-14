Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je novu fazu istrage protiv još devet osoba za koje se sumnja da su bile dio organizovane kriminalne grupe koju su, prema navodima SDT-a, formirali Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, a čije je djelovanje razbijeno u opsežnoj policijsko-tužilačkoj akciji “General”, prenose Vijesti.

Kako saznaju “Vijesti”, riječ je o novom tužilačkom predmetu kojim su obuhvaćeni Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Dragan Knežević, Radoje Živković, Milan Vujotić, Nikola Spasojević, Petar Lazović, Ratko Živković i Milan Knežević.



Tu devetorku specijalni tužioci terete za stvaranje kriminalne organizacije i šverc oko 900 kilograma kokaina - iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Iz SDT-a saopštili su da je donošenjem naredbe pokrenut krivični postupak i protiv devetorice okrivljenih.

“Predmet krivičnog postupka je djelovanje kriminalne organizacije koju su organizovali sada optuženi V. U., R. Z. i S. K., čiji pripadnici su postali okrivljeni i druga lica, s ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, kao i krijumčarenje 903 kg te vrste droge, u junu 2020. godine, koje je spriječeno od strane organa otkrivanja Australije. Specijalno državno tužilaštvo je ranije, protiv tri organizatora kriminalne organizacije i 22 njena druga pripadnika, podiglo optužnice za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koje su potvrđene i po kojima je u toku glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici”, saopšteno je iz tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Prvi dio akcije “General” realizovan je u julu 2023. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe, u saradnji sa međunarodnim partnerima, pokrenule koordinisanu operaciju hapšenja i prikupljanja dokaza protiv pripadnika kriminalne mreže povezane sa Ulićem i Zvicerom, navode Vijesti.

Upravo tadašnja akcija označila je početak razbijanja šire strukture grupe, a istražitelji su ključne dokaze pribavili kroz dešifrovane Sky i Anom komunikacije.

Tada su naredbom o sprovođenju istrage, a kasnije i optužnicom zbog šverca 2,5 tone kokaina, obuhvaćeni - Radoje Zvicer, Vaso Ulić i njegov sin Nikola, Dragan Pavličević, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Viktor i Leon Drešaj, Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić, Veselin Paro Pavličić, Vukan (Vinetu) Čoković Matić, Mileta Božović, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević i Radovan Pantović.

“Vijesti” su tada objavile da su, u toj međunarodnoj akciji, istražitelji iz SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), mjesecima tijesno sarađivali sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona (EUROPOL), Federalnim istražnim biroom (FBI), američkom Upravom za suzbijanje narkotika (DEA) i Australijskom federalnom policijom (AFP).

Prema saznanjima “Vijesti”, to je prvi put da američka DEA i FBI direktno učestvuju u istrazi sa Specijalnim policijskim odjeljenjem.

Sagovornik lista tada je rekao da je crnogorskim istražiteljima u tom predmetu dostavljen obiman paket obavještajnih podataka o ilegalnim aktivnostima članova kriminalne grupe koji su duže bili pod svojevrsnim nadzorom... Pojašnjeno je i da spisak uhapšenih nije konačan i da ima povezanih lica, a da “istraga treba da ide do samog vrha države i prethodne vlasti”...

U međuvremenu, osim prvobitno 19 optuženih - specijalni tužioci za istragu i krivična djela optužili su Slobodana Kašćelana, kojeg terete da je jedan od šefova organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain na transnacionalnom nivou.

Nedavno je vijeće Višed suda potvrdilo optužnicu i protiv još pet navodnih pripadnika tog narko kartela - Kristijana Drešaja, Novaka Joksimovića, Rajka Smolovića i još dvojice optuženih - A. Š. i D. K.

Njih terete da su dio kriminalne grupe koja odgovara zbog šverca dvije i po tone kokaina.