Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Okrivljeni Vaso Ulić, okrivljen za učešće u švercu dvije i po tone kokaina, rekao je da nije kriv za bio koje krivično djelo. Danas je izno odbranu pred specijalnim vijećem sudije Nade Rabrenović u Višem sudu u Podgorici.

"Nisam kriv. Ne znam ništa o komunikacijama sa skaja i anoma. Nikada u Crnoj Gori nijesam napravio neko krivično djelo, niti mi je trebalo da organizujem kriminalnu grupu. Živio sam više u Australiji nego u Crnoj Gori i to bez obezbjeđenja, a ako sam sa nekim pio kafu smatram da je to slobodno i niko mi ne može odrediti sa kim ću sjedjeti”, kazao je u Ulić u svojoj odbrani.

Optužnicom SDT-a, okrivljeni su Radoje Zvicer, Vaso Ulić, Slobodan Kašćelan, Ulićev sin, Nikola Ulić, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj, Dragan Pavličević, bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović.

Optuženi su da su organizovali grupu i da su švercovali kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Okrivljeni Vaso Ulić rekao je da su uhapšen i bio u Specijalom policijskom odjeljenju.

"Prvo sam bio u jednoj prostoriji sa inspektorima iz Crne Gore i ništa me nijesu pitali. Poslije sat su mi rekli da me čekaju inspektor iz DEA i Federalne policije Australije u drugoj prostoriji u kojoj je osim ta dva inspektora bio je i prevodilac jer su mislili da ne znam engleski", kazao je Ulić.

Dodao je da su mu inspektori iz DEA i australisjke policije rekli: "Uliću, ovaj vaš slučaj nas ne zanima, ako hoćete da sarađuje sa nama za druge stvari ti ideš sa nama i od ovoga predmeta nema ništa".

Dodao je da je iz Crne Gore sa porodicom otišao kada je imao dvanaest godina i da su prvo živjeli u Italiji tri godine a nakon toga da su se preselili u Australiju, prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanja jednog od njegovih branilaca, advokata Miloša Vuksanovića, optuženi Ulić je rekao da misli da su iz DEA i Federalne plicije Austratralije bili u kancelariji Predraga Šukovića, šefa SPO.

On je objasnio i da mu je inspektor iz Federalne policije dao vizit kartu i da postoji mogućnost da je nađe. Optuženi je naveo da su ga u četiri navrata posjetili iz Ambasade Australije.

Okrivljeni su danas uz jake mjere obezbjeđenja dovedeni u sudnicu Višeg suda. Prolaskom stepenicama i hodnik, okrivljeni Božović i Lambulić su sa osmjehom pozdravili prijatelje u holu suda, dok ih je Ivan Delić, koji je posljednji sproveden do sudnice, sasvim tiho pozdravio.

Suđenje se nastavlja 3. novembra.