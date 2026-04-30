Izvor: Demokratska Crna Gora

Odluka sudije Osnovnog suda da na slobodu pusti Sašu Lakovića i Nemanju Mučalicu, koji se terete da su pomogli Milošu Medenici da pobjegne, predstavlja skandal prvog reda i brutalno ogoljava dubinu truleži u slučaju Medenica, saopštio je generalni sekretar i šef Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović.

Prema njegovim riječima, ovo je pitanje sistema u kojem su, predugo, pojedinci iz institucija bili spremni da pomognu onima kojima je zakon morao biti najbliža, a ne najdalja adresa.

“A da skandal bude potpun, istu odluku donosi isti sudija koji je donio prvostepenu oslobađajuću presudu Veselinu Veljoviću za napad na službena lica na Cetinju tokom ustoličenja mitropolita Joanikija, dok je u gotovo istovrsnom slučaju drugi sudija osudio Milana Kneževića za navodni napad na službeno lice. Dakle, za jedne blagost, za druge strogost. Za jedne razumijevanje, za druge kazna. I onda nas neko pita zašto građani sumnjaju da pravda u Crnoj Gori predugo nije nosila povez na očima, nego je gledala ko je ko”, kazao je Bogdanović.

Kako dodaje, isti sudija oslobađa i optužene u slučaju “Tunel”, među njima i osobu koja se sumnjičila da je pomagala kopanje tunela.

“Ova ista osoba je nakon oslobađajueće presude u slučaju Tunel, nakon što ga je sudija pustio, optuženo za saizvršilaštvo putem pomaganja u slučaju dvostrukog ubistva na Cetinju. Koliko još ovakvih odluka treba da se dogodi da bismo prestali da govorimo o slučajnostima, a počeli da govorimo o obrascu koji razara vjeru naroda u pravosuđe”, upitao je.

A ono što je, kako je istakao, sinoć urađeno spada u red poteza koji su rijetkost čak i za našu opterećenu pravosudnu praksu.

“Nije samo ukinuta mogućnost daljeg zadržavanja, nego je posegnuto i za rušenjem tužilačkog zadržavanja od 72 časa, što sudovi izuzetno rijetko preispituju”, zaključio je.