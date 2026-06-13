Među privremeno oduzetom imovinom nalaze se luksuzni satovi, skupocjeni nakit, poršei, lamborginiji i nekretnine na Žabljaku

Izvor: ASP

Uprava za državnu imovinu tokom prošle godine preuzela je na čuvanje desetine luksuznih satova, vrijednog nakita, vozila i nekretnina za koje postoji sumnja da su stečeni kriminalnim djelatnostima, piše Pobjeda pozivajući se na podatke Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Prema informacijama koje, kako navodi Pobjeda, ASP posjeduje na osnovu zvaničnih podataka, Uprava je u oktobru prošle godine preuzela četiri luksuzna sata i 8.000 eura, dok je već narednog mjeseca na čuvanje preuzeto još 44 sata.

Kako prenosi Pobjeda, među njima su se našli ručni i džepni satovi poznatih svjetskih brendova poput Rolexa, Breitlinga, Cartiera i Victorinox Swiss Army.

Istovremeno je privremeno oduzeto i 38 komada vrijednog nakita, uključujući ogrlice, narukvice i broševe.

Pobjeda navodi da je ova imovina potom transportovana u trezor Centralne banke Crne Gore, gdje se čuva do okončanja postupaka.

Dvije nekretnine na Žabljaku

Kako dalje piše Pobjeda, Uprava za državnu imovinu je u februaru prošle godine preuzela i dvije nekretnine na Žabljaku za koje postoji sumnja da su stečene kriminalnim djelovanjem.

Riječ je o imovini u porodičnoj stambenoj zgradi i dvije stambene jedinice površine 76 i 63 kvadratna metra.

Zaplijenjeno 155 vozila

Pobjeda podsjeća da je Uprava tokom prošle godine preuzela na čuvanje ukupno 155 prevoznih sredstava.

Među njima su 130 putničkih automobila, 19 teretnih vozila, četiri motorne sanke, jedan motocikl i jedno plovilo.

Kako prenosi Pobjeda, među zaplijenjenim vozilima nalaze se i tri poršea te dva lamborginija, kao i veći broj mercedesa, audija i golfova.

O trajnom oduzimanju odlučuje sud

Pobjeda navodi da, prema Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odluku o trajnom oduzimanju imovine donosi sud na prijedlog nadležnog tužilaštva.

Iz ASP-a ističu da je Uprava za državnu imovinu nadležna za upravljanje privremeno oduzetom imovinom, dok podaci kojima raspolažu pokazuju da tokom prošle godine nije preuzimana imovina na osnovu pravosnažnih odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi, piše Pobjeda.