Sud je usvojio zahtjeve više klijenata Adriatic banke i ukinuo privremene mjere blokade sredstava koje su bile uvedene tokom tužilačke istrage

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Viši sud u Podgorici ukinuo je privremene mjere blokade transakcija u ukupnoj vrijednosti od 54,3 miliona eura koje su bile uvedene na zahtjev tužilaštva, a novac je ponovo stavljen na raspolaganje klijentima Adriatic banke, prenosi portal Vijesti.

Kako navode Vijesti, odluka je donijeta nakon zahtjeva više klijenata banke, koji su osporavali mjere blokade uvedene u okviru istraga pokrenutih još tokom 2024. godine.

Prema revizorskom izvještaju Adriatic banke za 2025. godinu, objavljenom na sajtu Centralne banke Crne Gore, većina blokiranih sredstava oslobođena je odlukom suda od 24. februara ove godine.

„Dana 24. februara 2026. godine, odlukom nadležnog suda ukinuta je privremena obustava isplate sredstava za većinu klijenata Banke koji su bili obuhvaćeni mjerom državnih organa, čime su oslobođena sredstva u ukupnom iznosu od 54,3 miliona eura i stavljena na raspolaganje klijentima“, navodi se u izvještaju, prenose Vijesti.

Sporovi sa Centralnom bankom i dalje traju

Portal Vijesti podsjeća da je Centralna banka Crne Gore tokom 2024. godine Adriatic banci izrekla kazne u ukupnom iznosu od 3,6 miliona eura zbog kršenja propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Nakon toga banka je pokrenula više sudskih postupaka protiv Centralne banke, osporavajući izrečene mjere i prekršajne naloge, dok su klijenti zasebno tražili ukidanje blokada na svojim računima.

Kako prenose Vijesti, iz revizorskog izvještaja proizlazi da je banka zbog ovih mjera pretrpjela značajne poslovne posljedice.

Dobit pala za 97 odsto

Sagovornik Vijesti iz bankarskog sektora navodi da bi eventualni gubitak sporova mogao imati ozbiljne finansijske posljedice po državu i Centralnu banku.

Prema podacima koje prenose Vijesti, neto dobit Adriatic banke pala je sa 13 miliona eura u 2024. godini i 15,7 miliona eura u 2023. godini na svega 268 hiljada eura u 2025. godini.

Istovremeno, depoziti klijenata smanjeni su sa 428 miliona na 249 miliona eura, što predstavlja pad od oko 41 odsto.

„Na Centralnoj banci je da dokaže da su mjere donijete na zakonit način ili će institucija i država snositi posljedice kroz potencijalna obeštećenja“, kazao je sagovornik Vijesti.

CBCG: Blokade nijesu bile u našoj nadležnosti

Iz Centralne banke su za Vijesti pojasnili da nijesu oni donosili odluke o blokadi sredstava klijenata.

Viceguverner CBCG Milan Remiković kazao je da eventualne blokade i privremene mjere nijesu u nadležnosti Centralne banke, već organa koji vode konkretne sudske ili tužilačke postupke.

Kako prenosi portal Vijesti, Specijalno policijsko odjeljenje krajem 2024. godine izuzelo je dio dokumentacije o transakcijama pojedinih klijenata Adriatic banke zbog sumnji u poslovne i ekonomske veze sa Ruskom Federacijom.

Sudski postupci između Adriatic banke i Centralne banke, kao i eventualni zahtjevi za naknadu štete, i dalje su u toku, prenose Vijesti.