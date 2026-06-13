logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Repera djevojka varala, pa ostavila zbog drugog: "Plakao sam 100 dana zaredom"

Repera djevojka varala, pa ostavila zbog drugog: "Plakao sam 100 dana zaredom"

Autor Ana Živančević
0

Branko Klajić Foks progovorio je o bolnom raskidu.

Repera djevojka varala, pa ostavila zbog drugog: "Plakao sam 100 dana zaredom" Izvor: Instagram/fox.branko

Reper Branko Kljajić, poznatiji kao Foks, prvi put je otvoreno govorio o emotivnim odnosima i jednom raskidu koji mu je, kako kaže, posebno teško pao.

Popularni muzičar otkrio je da je doživio izdaju od bivše partnerke, te priznao da ga je kraj te veze veoma pogodio.

„Pa, jednostavno, ne znam. Dao sam sve od sebe, dobro sam se ponašao, bio sam vjeran, lojalan… Bila je velika razlika u godinama, nekad je i to. Distanca, djevojka je bila iz druge države. Očigledno joj se više nijesam sviđao i otišla je sa drugim“, rekao je Foks za Hype.

Iako rijetko govori o privatnom životu, reper je ovoga puta iskreno progovorio o ljubavnom razočaranju i priznao da mu je raskid teško pao, uprkos tome što je, kako tvrdi, u vezi pružio svoj maksimum.

"Plakao sam 100 dana zaredom"

Kako je otkrio, vijest o kraju njihove ljubavi nije saznao preko poruka ili posrednika, već mu je bivša partnerka sve lično saopštila.

"Uživo mi je to saopštila. Pokušao sam da promijenim stvari, ali nije uspjelo. Prevarila me je, otišla sa drugim muškarcem i to je to", priznao je Foks.

"Priznajem, plakao sam. Plakao sam 100 dana zaredom."

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Branko Kljajić Fox reper

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ