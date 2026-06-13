Repera djevojka varala, pa ostavila zbog drugog: "Plakao sam 100 dana zaredom"

Branko Klajić Foks progovorio je o bolnom raskidu.

Izvor: Instagram/fox.branko

Reper Branko Kljajić, poznatiji kao Foks, prvi put je otvoreno govorio o emotivnim odnosima i jednom raskidu koji mu je, kako kaže, posebno teško pao.

Popularni muzičar otkrio je da je doživio izdaju od bivše partnerke, te priznao da ga je kraj te veze veoma pogodio.

„Pa, jednostavno, ne znam. Dao sam sve od sebe, dobro sam se ponašao, bio sam vjeran, lojalan… Bila je velika razlika u godinama, nekad je i to. Distanca, djevojka je bila iz druge države. Očigledno joj se više nijesam sviđao i otišla je sa drugim“, rekao je Foks za Hype.

Iako rijetko govori o privatnom životu, reper je ovoga puta iskreno progovorio o ljubavnom razočaranju i priznao da mu je raskid teško pao, uprkos tome što je, kako tvrdi, u vezi pružio svoj maksimum.

"Plakao sam 100 dana zaredom"

Kako je otkrio, vijest o kraju njihove ljubavi nije saznao preko poruka ili posrednika, već mu je bivša partnerka sve lično saopštila.

"Uživo mi je to saopštila. Pokušao sam da promijenim stvari, ali nije uspjelo. Prevarila me je, otišla sa drugim muškarcem i to je to", priznao je Foks.

"Priznajem, plakao sam. Plakao sam 100 dana zaredom."