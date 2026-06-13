Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je u akciji suzbijanja korupcije uhapšeno 25 osoba, dok se za još dvije traga. Prema navodima, među osumnjičenima su policijski i carinski službenici koji se terete za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije uhapšeno 25 osoba zbog sumnje na koruptivna krivična djela na graničnom prelazu Badovinci, dok se za još dvije osobe intenzivno traga.

Istragom je obuhvaćeno ukupno 29 osumnjičenih, od kojih se čak 27 tereti da su krivična djela izvršili kao službena lica. Među njima su 23 policijska službenika i četiri carinska službenika.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od kraja decembra 2024. do maja ove godine tražili i primali poklone kako ne bi obavljali službene radnje koje su po zakonu bili dužni da sprovedu. Sumnja se i da su zloupotrebom službenog položaja omogućavali pojedinim osobama prelazak državne granice i prenos robe bez propisane granične i carinske kontrole.

Tužilaštvo navodi da su pojedini osumnjičeni terete za primanje mita, zloupotrebu službenog položaja i davanje mita, dok se dvojica osumnjičenih sumnjiče da su nudili ili davali poklone službenim licima radi ostvarivanja protivpravne koristi.

Za uhapšene je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušani u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

U akciji je učestvovalo 11 javnih tužilaca, pet tužilačkih pomoćnika i veći broj pripadnika Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a istraga je i dalje u toku.