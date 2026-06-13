Dvostruki ubica iz Bijelog Polja izolovan od ostalih zatvorenika i da ne govori o ubistvu za koje je osuđen na 40 godina zatvora

Izvor: Uprava policije Crne Gore/ MUP / Ustupljene fotografije

Alija Balijagić, koji je pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj u bjelopoljskom selu Sokolac, i dalje se nalazi u istražnom zatvoru u Spužu.

Kako prenosi „Dan“, Balijagić je zbog bezbjednosne procjene smješten u izolaciju i odvojen od drugih zatvorenika. Prema saznanjima do kojih je došao „Dan“, on ne pokazuje nikakve emocije zbog zločina za koji je osuđen, niti o njemu govori.

Sagovornici „Dana“ navode da se ponaša mirno i da izvršava sva naređenja, dok mu boravak u samici, kako tvrde, očigledno ne predstavlja problem.

Prema pisanju „Dana“, razlog za njegovu izolaciju nijesu samo bezbjednosni rizici, već i izjave koje je davao tokom suđenja. Podsjeća se da je Balijagić pred sudom izjavio da je planirao da ubije još četiri osobe i da žali što u tome nije uspio.

„Dan“ navodi da je Apelacioni sud Crne Gore potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, ocjenjujući da je dvostruko ubistvo izvršeno na podmukao način. Sud je prihvatio nalaze psihijatrijskog vještačenja prema kojima je Balijagić bio uračunljiv u trenutku izvršenja krivičnog djela.

Kako podsjeća „Dan“, Balijagić je uhapšen nakon 26 dana potrage, tokom koje su građani u Crnoj Gori i Srbiji bili uznemireni zbog njegovog bjekstva. Pravosnažno je osuđen na maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora, a sud mu je oduzeo i lovačku pušku kojom je počinio zločin.