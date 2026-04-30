Pravni zastupnik Aca Đukanovića, advokat Slobodan Stašević potvrdio je listu da su 9. aprila podnijeli krivičnu prijavu protiv više osoba zbog sumnje da su počinili pet krivičnih djela.

Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović kazao je da u porodici Đukanović treba tražiti krivca ukoliko se bilo šta desi njemu ili bilo kom članu te političke partije.

Rekao je to “Vijestima” nakon što je u svojstvu građanina saslušan u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), po krivičnoj prijavi koju je pravni tim Aca Đukanovića podnio protiv njega, poslanika Momčila Lekovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i službenika UP Velibora Koprivice.

"Vijestima” je nezvanično rečeno da je Bogdanović u prijavi označen kao šef kriminalne organizacije, kojoj je cilj bio stvaranje ambijenta za hapšenje brata dugogodišnjeg premijera i predsjednika države Mila Đukanovića.

Pravni zastupnik Aca Đukanovića, advokat Slobodan Stašević potvrdio je listu da su 9. aprila podnijeli krivičnu prijavu protiv više osoba zbog sumnje da su počinili pet krivičnih djela.

“Mi smo 9. aprila podnijeli krivičnu prijavu protiv poslanika u Skupštini Crne Gore, Momčila Lekovića, Borisa Bogdanovića i direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, a u međuvremenu je dopunili sa još jednom osobom - odnosno Veliborom Koprivicom, a zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili pet krivičnih djela - stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka, protivzakonito pretresanje, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka”, kazao je Stašević listu.

Objasnio je da Đukanovićević pravni tim, međutim, neće objavljivati krivičnu prijavu ni dopunu krivične prijave - jer bi to, kako je rekao, narušilo pretpostavku nevinosti prijavljenih i ukoliko bi drugačije uradili onda bi se pravno ponašali na isti način kao osobe protiv kojih su podnijeli krivične prijave.

“Imamo povjerenja u pravosudne institucije i nećemo vršiti medijski niti bilo kakav drugi pritisak kao što to rade lica protiv kojih smo podnijeli krivičnu prijavu. Oni su najavljivali hapšenje Aca Đukanovića, komentarisali dokaze iz njegovog postupka i neovlašćeno ih prezentirali javnosti kao što i sada sprovode medijsku hajku u odnosu na Aca Đukanovića i njegovu porodicu”, rekao je Stašević.

Bogdanović je pojasnio da je u utorak dao obavještenje u svojstvu građanina, naglašavajući da je postupanje specijalnog tužioca bilo profesionalno, korektno, zakonito i institucionalno.

“Bez pritiska, bez zloupotrebe, bez bilo kakvog odnosa koji bi izlazio iz okvira zakona. Upravo zato želim jasno da razdvojim rad institucija od kukavičkog pokušaja političko-kriminalnih struktura da preko svojih prijava, pritisaka i podmetanja zastraše one koji se godinama bore protiv organizovanog kriminala”.

Rekao je da je posebno važno da građani znaju “da ono što piše u krivičnoj prijavi Aca Đukanovića nije ništa novo, ništa autentično i ništa pravno utemeljeno”.

“To su iste one konstrukcije, iste one optužbe, isti oni politički narativi koje su mjesecima prije toga ponavljali poslanici DPS-a u Skupštini Crne Gore i u javnim nastupima kada su branili uhapšene šefove kriminalnih organizacija, tvrdeći da ih hapsi Boris Bogdanović, ne nadležni državni organi. Zato je potpuno jasno da ova krivična prijava nije proizvod pravne zaštite jednog građanina, nego nastavak političke operacije DPS-a za potrebe advokata nosilaca organizovanog kriminala. Nju je, po svemu sudeći, napisao DPS, osmislio politički krug Mila Đukanovića, a Aco Đukanović samo potpisao”.

On je kazao da je tačno da je javno govorio o imovini Aca Đukanovića.

“Da, objavio sam podatke o njegovoj multimilionskoj imovini koji su od javnog interesa. Da, javno sam govorio o Prvoj banci i Limenci i opet ću. Da, kao poslanik i član Odbora za bezbjednost i odbranu imam pravo i obavezu da ukazujem na pitanja koja se tiču porijekla bogatstva, mogućih zloupotreba i veza politike, novca i moći. I da, očigledno je Aco Đukanović mislio da mene može ućutkati krivičnom prijavom, pritiskom i pokušajem zastrašivanja. Prevario se. To je kukavičko postupanje Aca Đukanovića i političkog kruga koji ga štiti.

Zato javno pitam, ako je ovo zaista krivična prijava Aca Đukanovića, zašto u njoj čitamo rečenice koje su prethodno izgovarali poslanici DPS-a? Ako je ovo zaista pravni akt, zašto iz njega izbija politička nervoza DPS-a? Ako je ovo zaista pokušaj zaštite prava, zašto liči na nastavak skupštinske polemike koju su mjesecima vodili ljudi koji danas brane nosioce starog sistema, nosioce organizovanog kriminala, njihove privilegije i njihove mreže”, istakao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, odgovor je jasan - Aco Đukanović u tom slučaju nije sam i iza prijave stoji politički interes DPS-a, strah porodice Đukanović i nervoza sistema koji se decenijama hranio državom:

“A sada se plaši svakog pitanja, svakog dokumenta, svake javno izgovorene istine. Ovo je pokušaj zastrašivanja onih koji su otvorili temu multimilionske imovine, političke zaštite, institucionalnih veza i porodične nedodirljivosti”.

“Jasno sam saopštio i pred nadležnim organima, sve što sam radio, radio sam u javnom interesu. Kao poslanik Skupštine Crne Gore i član Odbora za bezbjednost i odbranu imam pravo i obavezu da ukazujem na moguće zloupotrebe, da tražim odgovore, da zajedno sa Odborom vršimo nadzor nad radom bezbjednosnog sektora i da govorim o onome što građani imaju pravo da znaju. Nijesam tražio, nijesam dobijao, niti sam koristio tajne podatke u vezi sa Acom Đukanovićem.

Govorio sam o informacijama koje su već bile javno dostupne, o činjenicama koje su objavljivane u medijima ili o informacijijama do kojih sam došao samostalnim istraživačkim radom. Zato poručujem: nećete nas uplašiti. Neće nas zaustaviti ni prijave, ni prijetnje, ni podmetanja, ni pokušaji da se borba protiv kriminala prikaže kao politički progon. Upravo obrnuto, što su nervozniji, to je jasnije da smo pogodili u centar sistema koji je decenijama štitio nosioce organizovanog kriminala, njihove političke pokrovitelje i njihove finansijske zaštitnike”, rekao je Bogdanović.

Konstatovao je i da DPS danas ne brani ni zakon, ni institucije, ni pravdu, već svoje nasljeđe.

“Brani mreže moći koje su stvarali decenijama. Brani one zbog kojih su građani živjeli teško dok su se privilegovani bogatili. Brani sistem u kojem su kriminal, politika i novac hodali zajedno, a narod plaćao cijenu njihove nedodirljivosti i posebno brane dva Aca, Aca Đukanovića i Aca Mijajlovića, ali i Ranka Ubovića. To su stvarni rukovodioci DPS-a.

Ako se bilo šta desi meni, bilo kom članu Demokratske Crne Gore, bilo kom funkcioneru koji se bori protiv organizovanog kriminala, bilo kom policajcu, tužiocu, službeniku ili građaninu koji učestvuje u oslobađanju države od kriminalnih struktura, političke i moralne nalogodavce tražite u onima koji danas pokušavaju da nas zastraše. Tražite ih u porodici Đukanović, tražite ih u DPS-u, tražite ih u onim krugovima koji su navikli da se država povlači pred njihovim prezimenima, računima, vezama i strahom koji su sijali decenijama. To u stvari i potvrđuju krivične prijave čiji sadržaj prvo saopšti DPS, a onda ih okrivljeno lice samo potpiše.

Ali ovo više nije ta Crna Gora... A istina tek dolazi”.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", Šćepanović je SDT-u dostavio pisano izjašnjenje, u kojem je naveo da je služba kojom rukovodi uradila sve u skladu sa zakonom u slučaju Aca Đukanovića