Optužnica Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću protiv biznismena Aca Đukanovića vraćena je na dopunu, odlučio je Osnovni sud u Nikšiću.

Rješenjem koje je 29. aprila donio sudija Mirko Kojović, postupajući kao predsjednik vijeća, naloženo je tužilaštvu da sprovede dodatne dokazne radnje kako bi se istraga upotpunila.

Đukanović se optužnicom tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud je precizirao više koraka koje tužilaštvo mora preduzeti, među kojima je i dopunsko balističko vještačenje u Forenzičkom centru u Danilovgradu. Cilj je da se utvrdi da li municija, koja je predmet optužnice, odgovara oružju koje se okrivljenom stavlja na teret, ali i oružju za koje posjeduje važeće dozvole, pišu Vijesti.

Takođe, naloženo je pribavljanje podataka od Ministarstva unutrašnjih poslova o eventualnim dozvolama za određene komade oružja, uključujući revolver marke "Smith & Wesson", kao i provjera evidencija o oružju koje je bilo registrovano na druge osobe povezane sa predmetom.

Sud traži i dodatne informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost u vezi sa vrstom municije koju su koristili njihovi službenici u određenim periodima, kako bi se razjasnile okolnosti pronalaska municije koja se stavlja na teret okrivljenom.

Ukoliko ove institucije ne raspolažu traženim podacima, tužilaštvu je naloženo da u svojstvu svjedoka sasluša određena lica radi dodatnog razjašnjenja činjenica.

Osnovno državno tužilaštvo ima rok od dva mjeseca da dopuni istragu, uz mogućnost produženja na zahtjev tužioca.

Tokom ročišta za kontrolu optužnice, Đukanović je sudu dostavio dokumentaciju za dio oružja obuhvaćenog optužbom, a iznio je i tvrdnje da je postupak protiv njega vođen selektivno. Najavio je da će osporiti navode optužnice i pokrenuti postupke protiv odgovornih, navodeći da trpi poslovnu štetu zbog aktuelnog procesa.