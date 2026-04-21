Odbrana smatra da je tužiteljka Vanja Sinđić istragu “brzometno završila” ne pribavljajući nijedan dokaz koji bi išao u prilog okrivljenom ili ih je izostavila

U nikšićkom Osnovnom sudu danas je pred vijećem sudije Mirka Kojovića nastavljena kontrola optužnice protiv biznismena Aca Đukanovića, prenosi RTNK. Advokatica Ana Đukanović, kazala je na ročištu da do ovog postupka ne bi došlo „da se optuženi ne preziva Đukanović“.

Ročište je započeto juče.

„Tužilac se udružio sa policijom da od neprava napravi pravo“, kazala je Đukanović.

Odbrana smatra da je tužiteljka Vanja Sinđić istragu “brzometno završila” ne pribavljajući nijedan dokaz koji bi išao u prilog okrivljenom ili ih je izostavila.

„Čime jasno pokazuje da se ponaša nezakonito, krši zakon, jer joj tako može biti”, dodala je Đukanović.

Tužilaštvo Đukanovića tereti za nedozvoljeno držanje oružja i municije.