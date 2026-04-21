U nikšićkom Osnovnom sudu danas je pred vijećem sudije Mirka Kojovića nastavljena kontrola optužnice protiv biznismena Aca Đukanovića, prenosi RTNK. Na današnjem ročištu Kojović je odbio predlog odbrane da se Đukanoviću ukine mjera zabrane napuštanja stana.

Ročište je započeto juče. Advokatica Ana Đukanović, kazala je na ročištu da do ovog postupka ne bi došlo „da se optuženi ne preziva Đukanović“.

„Tužilac se udružio sa policijom da od neprava napravi pravo“, kazala je Đukanović.

Odbrana smatra da je tužiteljka Vanja Sinđić istragu “brzometno završila” ne pribavljajući nijedan dokaz koji bi išao u prilog okrivljenom ili ih je izostavila.

„Čime jasno pokazuje da se ponaša nezakonito, krši zakon, jer joj tako može biti”, dodala je Đukanović.

Aco Đukanović je danas kazao da nikad nije imao sukob sa zakonom nijedne vrste. Smatra da u Crnoj Gori postoji nekoliko organa represije, a to su MUP, Ministarstvo odbrane i ANB, koji su se, kako je istakao, u saglasju sa tuzilaštvom udružili protiv njega.

„U nastojanju da mene smjeste u Spuž. Tvrdim da je to nezapamćeno. Dokazaću da ovo nije istina, a oni će da objasne zašto su ovo radili“, poručio je Đukanović.

Đukanović je naglasio da neće stati i da će „ove ljude da tuži“.

Sudija će u zakonskom roku (osam do 15 dana) donijeti odluku da li da potvrdi optužnicu ili je vrati na dopunu.

Tužilaštvo Đukanovića tereti za nedozvoljeno držanje oružja i municije.