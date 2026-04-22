Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

Dio javnosti mogao je steći utisak da se zaklinjanje Aca Đukanovića u „Boga i Svetog Vasilija Ostroškog“ na jučerašnjoj kontroli optužnice u Osnovnom sudu u Nikšiću odnosilo na najavu tužbe protiv države, međutim, iz njegovih riječi jasno proizlazi da se ta izjava odnosila na sasvim drugo pitanje, odnosno na tvrdnju Đukanovića da nije znao ko je bio sudija u postupku poznatom kao „Limenka“.

To su kazali iz advokatskog tima Aca Đukanovića povodom medijskih izvještaja sa jučerašnjeg ročišta, prenose Vijesti.

Đukanovićev pravni tim je izrazio zahvalnost medijima na interesovanju i praćenju ovog postupka, uz uvjerenje da je objektivno i cjelovito informisanje javnosti u interesu svih učesnika. Ipak, ukazali su na pomenutu okolnost, za koju su kazali da žele da vjeruju da je posljedica omaške u prenošenju, a ne namjere da se izjave sa ročišta interpretiraju van njihovog stvarnog smisla.

"Smatramo važnim da ova okolnost bude pravilno shvaćena, ne radi polemike, već radi preciznosti i potpunog konteksta onoga što je zaista izgovoreno pred sudom. Advokatski tim će, kao i do sada, nastaviti da komunicira odmjereno i isključivo u granicama onoga što doprinosi pravilnom razumijevanju postupka, uz puno poštovanje suda, medija i prava javnosti da bude tačno informisana. Još jednom zahvaljujemo medijima na pažnji i vjerujemo da će i ubuduće izvještavanje o ovom predmetu biti vođeno profesionalno, pažljivo i u punom kontekstu", zaključuje se u saopštenju koje je stiglo sa mejl adrese Advokatske kancelarije Ana Đukanović.

Osnovno državno tužilaštvo podnijelo je optužnicu protiv brata nekadašnjeg lidera DPS-a, premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, pišu Vijesti.