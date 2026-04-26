Osumnjičeni prijetio članovima porodice zbog imovinskih sporova

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /shutterstock

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata za M.Ć, koji se sumnjiči za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno, on je 25. aprila u popodnevnim časovima, u selu Gornje Luge kod Andrijevice, ugrozio sigurnost članova porodice – sestre, sestričine i zeta, upućujući im uvrede i ozbiljne prijetnje zbog neriješenih imovinskih odnosa.

Iz tužilaštva navode da je zadržavanje određeno zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, prenosi Dan.

U daljem toku postupka biće preduzete sve neophodne mjere i radnje radi donošenja odluke u ovom predmetu.