Trebinjski frizer Dražen Milović dio je narko-ekipe okupljene oko Vukašina Vojinovića i jednog od vođa takozvanog Grand klana Aleksandra Mijajlovića, navode Vijesti.

Izvor: Profimedia

Do tih dokaza došli su istražitelji iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), koji tragaju za Milovićem, pišu Vijesti.

Kako prenose Vijesti, taj bliski rođak odbjeglog policajca Ljuba Milovića, već je obuhvaćen optužbama SDT-a protiv tzv. policijskog narko-kartela.

Trebinjac, koji je na Skaju pisao sakriven iza nadimka Britva, prema sumnjama SDT-a, kokain je kupovao od Dejana Bulatovića, koji je juče uhapšen u akciji specijalnih tužilaca i SPO-a.

Osim Bulatovića, službenici SPO-a juče su slobode lišili i Radomana Vintolma.

Prethodno, policajci kojima rukovodi Predrag Šuković, pretresli su stanove i imovinu koju koriste osumnjičeni i sprovodili hitne dokazne radnje.

Terete ih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Vintolm je učestvovao u međunarodnom švercu tone kokaina iz Južne Amerike u jednu evropsku luku, dok se Bulatović sumnjiči da je u Crnoj Gori “na malo” preprodavao kokain.

Sumnje policije su da je odbjegli Dražen Milović od okrivljenog Bulatovića u više navrata kupovao po kilogram kokaina, koji je kasnije prenosio ka Bosni i Hercegovini, pišu Vijesti.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je izvršilo hitne dokazne radnje u Podgorici i lišilo slobode dva lica zbog osnova sumnje da su izvršila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka”, saopšteno je juče iz SDT-a, prenose Vijesti.

Šverc više od tone kokaina, u kom je, kako se sumnja, učestvovao Vintolm, početkom 2021. godine organizovao je narko-klan okupljen oko odbjeglog policajca Ljuba Milovića i optuženog Milete Ojdanića.

Međutim, u martu 2021. godine belgijske vlasti u luci Antverpen bile su brže od vojnika te ćelije Balkanskog narko-kartela pa su, među vrećama i paletama kukuruza, pronašle i zaplijenile 1.044,71 kilogram kokaina.

Spisi SDT-a pokazuju da se ta krimi-ekipa na različite načine dovijala da iz Južne Amerike prošvercuje kokain na tlo Starog kontinenta.

Početkom 2021. godine, droga je, proizlazi iz spisa, iz Južne Amerike prema Belgiji krenula brodom CMA CGM JEAN GABRIEL. Kokain je, prema navodima specijalnih tužilaca, tada skriven u tovaru kukuruza, upakovan u stotine blokova i smješten u crne propilenske vreće i braon pakete obmotane providnom folijom, a potom raspoređene na paletama, kako bi se neprimjetno transportovao brodom iz Ekvadora prema Evropi...

Iz presretnutih komunikacija sa nekada zaštićene Skaj aplikacije proizlazi da su do detalja pratili transport - razmjenjivali su fotografije unutrašnjosti kontejnera, označavali koje palete prvo treba izvući, slali broj kontejnera HLXU3501646 i objašnjavali raspored robe unutar tovara.

Porukama su izdavali i uputstva saradnicima na terenu - da ponesu dodatne pečate, kao i noževe za rezanje plastike, kako bi izvukli kokain.

Planove su im pokvarili istražitelji - tamošnja Federalna služba za javne finansije 10. marta 2021. godine u luci u Antverpenu na keju 1700 u kontejneru broj HLXU3501646 špeditera “Hapag Lloyd”, koji je prevožen brodom CMA CGM JEAN GABRIEL koji je uplovio u tu luku dva dana ranije, pronašla je 1.044,71 kilogram kokaina, pišu Vijesti.

Tada je podnijeta krivična prijava protiv Broekhoven Danija, Al Masude i Oulali Anas.

Utvrdili su i da se o tom kriminalnom poslu Broekhoven, sakriven iza nika LE PETIT M, dogovarao sa Ojdanićem koji je pisao sa nika Futuro, zatim osobom sakrivenom iza nika Rambo, ali i onom koja je koristila nadimak 2021NEW.

Čitajući prepiske sa Skaja, crnogorski istražitelji došli su do dokaza da su transport te količine skupocjenog bijelog praha dogovorili Milović i Ojdanić, koji su se o tom nezakonitom poslu dopisivali od 8. januara do 8. marta 2021. godine.

SDT tereti Milovića i Ojdanića da su od 2019. godine, na organizovan način i na međunarodnom nivou, krijumčarili velike količine kokaina.

Prema tužilačkim podacima, članovi te kriminalne grupe osim Vojinovića (55) i Mijajlovića (56), bili su Filip Zindović Kljajević (37), Vuk Banićević (45), Vlado Banićević (44), Nebojša Bugarin (46), Radoje Zvicer (44), Božidar Jabučanin (49), Milan Popović (43) i Vladimir Bajčeta (46).

Istražitelji tvrde da je kriminalna organizacija Milovića i Ojdanića djelovala na teritoriji Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ekvadora, Holandije, Belgije, Njemačke, Turske, kao i drugih država Evrope i Južne Amerike.

Prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, pripadnici te krimi-ekipe bili su i optuženi članovi policijskog narko-kartela Ivan Stamatović, Marko Novaković, Miloš Mišurović, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Goran Stojanović, Dražen Milović, Ivan Nikolić, Tihomir Adžić, Dejan Knežević, Milo Božović, Bojan Ojdanić, Radovan Perović i više NN lica.

Trebinjac Milović, za kojim policija traga, aktivno je dogovarao kriminalni posao i sa odbjeglim Zindovićem Klajićem, pokazuju prepiske sa nekada kriptovane Skaj aplikacije, u koje Vijesti imaju uvid.

Sakriven iza nadimka Maks, Zindović Kljajević je početkom januara 2020. godine sa Draženom Milovićem raspravljao o cijeni “bijelog”...

Tokom razgovora, Maks mu šalje kontakt saradnika koji je na Skaju pisao pod nadimkom Novinar, a onda nastavljaju dopisivanje o padu cijene kokaina...

“Misliš za bijelo. Sad pada malo cijena. Sad kad dođe nešto meni pravićemo cijene. Sad da imam robe recimo ili da sam preuzeo prodaju na 29 plus 1.500 prevoz tamo bi me izlazila 30.500. Ispod toga ne može nikog izać tamo da je pošalje, to znam”, piše mu on...

Trebinjcu objašnjava i da oni lako prave dogovor, da se u Holandiji tovar preuzima na 28 ili 28.500 eura po kilogramu, ali i kada “raste” cijena...

“Kad se preuzima 500 ili tona, onda ti daju na 30. To je najmanja cijena. Ja imam na 29.5 sad, ali dako dođe nešto ovdje u Holandiju da preuzmem prodaju sad, uzeo bi u ovom trenutku na 27,5 - 28. Onda može da se šalje... Najbolje kad istovare naši neki ovdje da se uzme. Sad niko naš nema ništa u Holandiju”, poslao je Zindović Klajić...

Narednih dana i mjeseci, oni pregovaraju i o preuzimanju manjih količina kokaina u Njemačkoj i Austriji, koje zbog Covid režima putovanja i zatvorenih granica nisu mogle stići do krajnjih destinacija...

“Ima i na 27 ali iz sistema rađena roba, ali sad ne može granica da se pređe. Ovo je u Hamburg izvađeno 14 kg pa razvozim po Njemačkoj. U Prag roba 38, u Beč 36-7, u Švicu do 40. Ali nema šanse da se pređe granica, evo meni 2 dana vozač pokušavao za Češku pa za Austriju. Šumski prelazi makadamski zatvoreni betonskim zidom, ono kao na auto put one kocke. Svuđe je cijena skočila, biće 45 brzo Austrija, Češka, Švica i te države”, piše Zindović Kljajević Trebinjcu, nakon što ga pita ima li koga u Njemačkoj da mu treba pet kilograma kokaina...

Uskoro ga, međutim, obavještava da se ne cima, da je sve prodao u Štutgartu...

“Nema, sve sam makao. Štutgart mi ode 5 kg ukupno... Ne znam šta bi pisao ponekom, samo išao nazad od Minhena i sve ode 2-2-1. Bila im je nestašica”, objašnjavao je Zindović Kljajević krajem marta 2020. godine, pišu Vijesti.