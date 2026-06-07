Ranije danas Gorske službe spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa Avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Državljanka Srbije poginula je danas tokom planinarenja na Prokletijama, prenosi RTCG.

Ranije danas Gorske službe spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa Avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.

Međutim, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a morao je prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara koji je nastao tokom angažovanja u akciji spašavanja.