Sud za prekrsaje u Podgorici kaznio je sa 40 dana zatvora okrivljenog Š. Š, zbog nasilja u porodici, izjavila je sudija Ana Bokan, portparol tog suda.

"Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog Š.Š. jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od 40 dana zbog izvršenja prekršaja iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Naime, okrivljeni je u decembru mjesecu 2025. godine i u periodu od januara do aprila 2026. godine više puta psovao, nazivao pogrdnim imenima i na drugi način vrijeđao svoju maloljetnu ćerku u prisustvu drugog svog djeteta. Takođe, okrivljeni je tokom decembra mjeseca 2025. godine upotrijebio fizičku silu prema svom maloljetnom djetetu - sinu, na način što je istom zadao udarac stisnutom pesnicom u predjelu ramena, te istog u januaru mjesecu 2026. godine na drugi način vrijeđao u prisustvu i ćerke na način što mu je uputio riječi: 'crkni, bolje da nije živo nego ovako', te istom u martu mjesecu 2026. godine prijetio napadom na način što mu je uputio riječi: 'ućuti tu, da te ne ubijem na mrtvo', a takođe u prisustvu i svoje maloljetne ćerke. Okrivljeni je odmah upućen na izdržavanje kazne zatvora, prije pravoznažnosti rješenja, jer postoji osnovana bojazan da bi okrivljeni boravkom na slobodi ponovio djelo. Istom je izrečena i zaštitna mjera zabrane uznemiravanja i uhođenja maloljetne djece, koja mjera će se izvršiti nakon što okrivljeni izdrži izrečenu kaznu zatvora", kazala je sudija Bokan, saopšteno je Vijestima.