U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 14.30 sati povrijeđen je motociklista, navodi Primorski portal.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Utvrđuju se okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je došlo do sudara putničkog automobila i motocikla na Jadranskoj magistrali između Bara i Ulcinja, u mjestu Utjeha.

Vozač motocikla je prevezen u Opštu bolnicu Bar. Za sada nema informacija o prirodi povreda.

Kako prenosi Primorski portal, stvorile su se kolone automobila u oba pravca.

Saobraćaj se odvija naizmjenično.