Pokrenut je krivični postupak protiv osam okrivljenih, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela teško ubistvo, saopštilo je danas SDT nakon istražnih radnji na osnovu kojih su uhapšeni navodni "škaljarci", prenosi Dan.

"Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: S.Đ.M., S.J., V.L., L.K., T.I., S.M., P.Đ. i M.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela teško ubistvo, čijim izvršenjem je lišeno života šest lica. Predmet istrage je to što su okrivljeni, u periodu od 2017. do 2019. godine, sa sada pokojnim Z.N., E.M. i D.H., postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni A.K. i M.R., a koja je imala za cilj vršenje krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti i moći " saopštili su iz SDT.

Dodaju: "Predmet istrage su tako i lišenja života oštećenog S.Š., iz koristoljublja i bezobzirne osvete, u martu 2017. godine, u Budvi, oštećenih S.V. i D.P., iz koristoljublja – radi oduzimanja 400 kg kokaina, koji su držali za račun suprotstavljene kriminalne organizacije, u junu 2018. godine, u Španiji, oštećenog I.K. iz Srbije, na podmukao način i iz bezobzirne osvete, u maju i junu 2019. godine, u Budvi i Kotoru i oštećenih Ž.B. i M.S., iz bezobzirne osvete, u junu 2019. godine, u Baru."

"U cilju izvršenja radnji dokazivanja i pronalaska i lišenja slobode okrivljenih Specijalnom policijskom odjeljenju su pružile pomoć Specijalna jedinica policije i Posebna jedinica policije, dok je direktor Uprave policije doprinio da se, na efikasan način, kroz postupak međunarodne policijske saradnje, obezbijede pojedini neophodni podaci, obavještenja i dokazi. Na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, okrivljenima M.B., P.Đ. i L.K. sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je odredio pritvor, a naredio raspisivanje potjernice za okrivljenima S.Đ.M., S.J., V.L., i T.I., koji su u bjekstvu, dok je okrivljeni S.M. u pritvoru, u drugom krivičnom predmetu" zaključuju u saopštenju.