U Grčkoj je kampovanje van licenciranih kampova zabranjeno, a kazne mogu dostići i do 3.000 eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Za mnoge turiste kampovanje uz more predstavlja jeftiniji način ljetovanja, ali u Grčkoj je postavljanje šatora van registrovanih kampova zabranjeno i može dovesti do visokih novčanih kazni, pa čak i krivičnog gonjenja.

Prema grčkom Zakonu 392/1976, kampovanje na plažama, u šumama, u blizini arheoloških lokaliteta i na drugim javnim površinama koje nijesu predviđene za tu namjenu nije dozvoljeno. Kampovanje je moguće isključivo u organizovanim i licenciranim kampovima.

Osobe zatečene u nelegalnom kampovanju mogu biti kažnjene sa 300 eura po osobi, šatoru ili vozilu. U težim slučajevima predviđene su i krivične sankcije, uključujući kaznu zatvora do šest mjeseci ili novčanu kaznu koja može dostići 3.000 eura.

Ova tema ponovo je dospjela u fokus nakon što su na ostrvu Skiatos uhapšena dvojica muškaraca zbog navodnog nelegalnog kampovanja na jednoj plaži. Prema lokalnim medijima, dodatne kritike izazvale su tvrdnje da su za sobom ostavili otpad i narušili okolinu.

Pristalice slobodnog kampovanja smatraju da ono omogućava bliži kontakt s prirodom i povoljnije putovanje, dok vlasti upozoravaju da takva praksa može ugroziti životnu sredinu, povećati rizik od požara i stvoriti probleme zbog nedostatka sanitarne i druge infrastrukture.

Zbog toga Grčka i dalje zadržava stroga pravila koja dozvoljavaju kampovanje isključivo u za to predviđenim kampovima.