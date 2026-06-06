Učenik iz Beograda povrijeđen je na rekreativnoj nastavi kada je stub rasvjete pao na njega. Dijete je zbrinuto u bolnicu sa povredama glave i noge.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Učenik drugog razreda Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Beogradu povrijeđen je juče na rekreativnoj nastavi u Vrnjačkoj Banji, potvrđeno je Danasu iz više izvora iz ove škole.

Kako su rekli roditelji, stub ulične rasvjete se prelomio i pao na dijete, koje je zbrinuto u kraljevačkoj bolnici. Ima povredu glave, noge i potres mozga.

Direktorka te škole Dragana Kuzmanović obavijestila je sve roditelje mejlom o nemilom događaju.

"Obavještavam vas da je jutros u 9:00 časova na šetalištu ispred hotela dok su djeca radila vježbe sa rekreatorom na učenika 2/4 odeljenja na očigled učiteljica pao dio ulične rasvjete. Tačnije stub rasvete se prelomio na više od polovine. Taj dio na kome su sijalice srušio se na dijete. Dijete je odmah u pratnji učiteljice i doktorke preveženo u Dom zdravlja. Roditelji djeteta odmah su obavješteni. Na licu mjesta izašla je policija i dežurni javni tužilac", navela je direktorka.

Ona je dodala da je dijete u pratnji učiteljice i doktora transportovano na dalju opservaciju u Kraljevačku bolnocu.

"Dijete ima povredu glave. Ušiven je i ima potres mozga. Takođe ima povrijedu noge. Na osnovu snimka nema preloma. Dijete je svjesno i komunikativno, ali je zadržan do ujutru na praćenju. Majka je ostala sa djetetom", istakla je Kuzmanović.

Kako je navela, škola je preduzela sve mjere, i obavještene su sve nadležne institucije.

(Danas/MONDO)