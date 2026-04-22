Kako nezvanično saznaje portal Dan, SDT sumnje zasniva na SKY komunikaciji koja se odvijala između navodnih članova barskog ogranka "škaljarskog klana" koji su, kako je navedeno, radili za sada pokojnog Alana Kožara.

U istrazi SDT pominju se, između ostalog, navodni članovi "škaljarskog klana" Stefan Đukić Mandić, Stefan Janković, Stefan Mićić, Predrag Đuričković, Lazar Klakor, Mališa Bubanja...

Ova istraga sprovedena je zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela teško ubistvo, čijim izvršenjem je lišeno života šest osoba.

- Iz sadržine krivične prijave Uprave policije Specijalnog policijskog odjeljenja Ku.br.386/26 od 21.04.2026.godine i dostavljenih priloga, te dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni Mališa Bubanja, zajedno sa osumnjičenima Stefanom Dukićem Mandićem, Stefanom Mićićem, Predragom Đuričkovićem, Stefanom Jankovićem i drugim za sada neidentifikovanim licima, dana 18.06.2019. godine po naredbama pokojnog Alana Kožara kao jednog od organizatora, učestvovao u lišenju života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloče. Proizilazi da su prethodno od oštećenog državljanina Srbije Ilije Krstića iz Leskovca, mučenjem iznudjene informacije da se oštećeni Željko Bulatović i Marko Sjekloća sa kojima se družio, pripremaju da za interese suprotstavljene kriminalne organizacije liše života Kana" kako su oslovljavali Marka Ljubišu iz Budve, iz kojeg razloga je pokojni Alan Kožar kojeg oslovljavaju kao „Adžo, donio odluku da ih osumnjičeni Predrag Đuričković koristeći poznanstvo sa oštećenim Željkom Bulatovićem, obmanom namami da iz Podgorice dođu na planinu Sutorman u Opštini Bar, gdje su ih sačekali osumnjičeni Đukić Mandić, Mićić, Janković i druga za sada neidentifikovana lica i nakon iznuđivanja informacija lišili života iz vatrenog oružja, a zatim uz pomoć osumnjičenog Mališe Bubanje koji je u tu svrhu dovezao vozilo iz Bara, sakrili posmrtne ostatke oštećenih na za sada nepoznatoj lokaciji na planini Sutorman - dio je navoda iz istrage u koje je imao uvid portal DAN.

Stav tužilačke istrage je da je su te tvrdnje zasnovane na "komunikacijama koje je pokojni Alan Kožar, tada kao korisnik pina MDV69B i identifikovan u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva po potvrdjenoj optužnici Kt.S br 21/24 od 28.05.2024.godine, preko aplikacije SKY ECC ostvarivao sa korisnikom pina 25827E, kada ga je dana 21.06.2020.godine obavijestio o lišenju života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, iz čije sadržine se zaključuje da je organizator tog ubistva i da je osumnjičeni Predrag Djuričković obmanom namamio oštećene, što proizilazi iz poruka:" To je onaj sto mi namjestio onu dvojicu iz Pg sto su oh zakopali nasi dolje. Dobar je tu je sa nama. A ja nisam snjim prica pa on trazio da se spojimo i tu je sad veli sto god treba. Ne znam sto ce to vidi sam"."

- Na isti zaključak upućuje i sadržina komunikacija koje je na grupnom chatu aplikacije SKY ECC pod nazivom A0J9S0 26, osumnjičeni Stefan Đukić Mandić ostvarivao sa svojim sagovornicima dana 10.12.2020.godine, kada ih obavještava o detaljima lišenja života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće i djelimično o lišenju života oštećenog Ilije Krstića, a radi se o porukama: Brate one smo tako na sutorman na ovu foru. Kupio dzipa ali je crko usred transporta. Brate ona kola na sutorman zapaljena su nasli posle mjesec dana. Jesu ih nasli? Nisam znao. Nama su 3 kola crkla na sutorman i svi pobjegli ostao ja drug 3 dana sami gore sa 3 kola. Da brate adzo mi pricao. Dvoje odslepali jedna zapalili. Te smo zakopali na sutorman dvoje i u tivat jednoga" - navodi se u dokumentu iz istrage u koji je portal DAN imao uvid.

Sumnje SDT zasniva i iz "komunikacija osumnjičenog Stefana Đukića Mandića koje je o tome ostvarivao dana 15.02.2021.godine sa korisnikom pina GP6DYO, gdje mu govori o osumnjičenom Predragu Đuričkoviću i njegovoj ulozi koju je imao u lišenju života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, kada šalje poruke: „A laze ne zna on nista dje je ko ali je pre namjestio 2 sto su kana radili djosine pulene ali ne zna nista dje su sto su zakopani. A dje samo je navukao 2 momka djosina a nista ne zna dje su sto su. Nista nista ne zna on nije ni bio tu samo im dao lokaciju dje da dodju, a ti su od lokacije u picku materinu zakopani"."

Kako tvrdi tužilačka istraga, "u prilog istom zaključku ide i komunikacija koju o istom događaju istog dana međusobno ostvaruju osumnjičeni Stefan Đukić Mandić i Mališa Bubanja kao korisnik pina F72998, pri čemu komunikaciju započinje osumnjičeni Đukić govoreći o osumnjičenom Predragu Đuričkoviću i njegovoj ulozi u izvršenju ovog krivičnog djela: „Pedja ne da pare. Reko ti ja najveci prevarant je pedja. A najveci olos pedja. Znali dje su oni zakopani on a brate. Znali pedja za onu dvojicu dje su zakopani. E to to brate. Moze da ga pusi. A dzabe to kad ne zna dje su zakopani", piše Dan.

- Daljom analizom, pronađene su i komunikacije osumnjičenog Stefana Đukića Mandića ostvarene dana 09.02.2021.godine sa korisnikom pina L5W660, u kojima sagovorniku objašnjava način uništenja jednog od vozila sa biološkim tragovima, koje je korišćeno prilikom lišenja života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, pa proizilazi da je u pitanju vozilo marke „Lada niva" i da je sa time bio upoznat osumnjičeni Stefan Mićić kojeg oslovljava nadimkom Chili", a radi se o porukama: Brate nema sanse nac kola vjeruj brate. Za 2 h na ih. Nema sanse ja koji nikad nisam sa kolima radio onaj dzip sa sutormana zna chili koji sam iskidao za 2 h sa drugom. Brate ova kola su puna krvi bila. Siceve i sve smo spalili nista ostalo nije, a ostalo na otpad. Mi smo na otpad ladu nivu iskidali u 2 h" - navodi su iz istrage do kojih je došao portal DAN.

U dokumentu se dalje navodi da "uUprilog zaključku da je osumnjičeni Stefan Đukić Mandić jedan od neposrednih izvršilaca ubistava oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, ide i sadržina komunikacija koje kao korisnik pina A0J9S0 ostvaruje na dan 21.12.2020.godine sa osumnjičenim Tripom Ivovićem kao korisnikom pina 7A9T87 kada ga obavještava o privođenju osumnjičenog Predraga Đuričkovića i izražava bojazan da bi policiji mogao otkriti informacije o ovom krivičnom djelu, a radi se o porukama: "Pisem brzo uhapsio specijalni jednog sto nam namjestio ljude na klanje. Nemoj zajebavat a da ako sto rece u pm. Sto je nase namjestio na klanje. Kavace prosle godine na sutorman 2. A demon je znao za to. I njega su digli a moj brate eto muke sad jebem ti zivot. On je doveo onog sjeklocu i bulatovica da ih zalivadimo".

- Sa druge strane, u prilog zaključku da je i osumnjičeni Stefan Mićić jedan od neposrednih izvršilaca ovog krivičnog djela, ide i sadržina komunikacije koju tada kao korisnik pina 48741V, ostvaruje na dan 03.12.2020.godine sa osumnjičenim Stefanom Đukićem Mandićem kao korisnikom pina A0J9S0, gdje ga očigledno. podsjeća na određene detalje lišenja života oštećenih, a iz konteksta prethodnih komunikacija zaključuje se da takođe izražava bojazan da bi osumnjičeni Predrag Đuričković o tome policiji mogao otkriti sve informacije, što proizilazi iz poruke: „A no sto adzo mi reko onda na sutorman kad je bilo zakopacemo ga posle da nas ne ispija ko zna na sta je spreman bez djece mi ti reka - stav je SDT-a.

U dokumentu iz istrage je navedeno da "dalji zaključci o učešću osumnjičenih Stefana Đukića Mandića, Vuka Lakićevića i Stefana Jankovića u lišenju života oštećenog Ilije Krstića iz Leskovca, osnažavaju se sadržinom komunikacije koju o tome osumnjičeni Stefan Đukić Mandić dana 12.12.2020.godine ostvaruje sa osumnjičenim Mališom Bubanjom kao korisnikom pina F72998, kada mu otkriva da je njihova kriminalna organizacija informacije o oštećenima Željku Bulatoviću i Marku Sjekloći dobila od oštećenog Ilije Krstića, jer se on sa njima družio, ali i da je uloga osumnjičenog Predraga Đuričkovića bila da ih namjesti", što proizilazi iz poruka: Brate ja nebi imao srca da druga na klanje posaljem. Stim nebi mogo da zivim sam bi sebe ubio. Da znao sam ja tu sve. Brate jasno sve ka dan. Znas zasto. Namjestio je onu dvojicu. Zato pedju oce. A sto kanu spasio. A znasi ko je kanu spasio glavu. A znasi ko je to otkrio. Ne. Ja. Znas kako. Pre one dvojice njihov 3 drug je dugovao pare meni. Narkoman. I mi ga stisli ja i brat i veli idem za budvu da oderem kana i vracam pare. I njega fantom otme narkomana. Ja ga namjestim i meni narkoman veli pomoce mi dva druga ja reko aj ne seri. Veli oce i pomene onu dvojicu i mi ko je snjima dobar i doslo dotoga da pedja zna onoga i on ih naguzio i za to ga oce".

- Dodatni zaključci o načinu lišenja života oštećenih Ilije Krstića, Željka Bulatovića i Marka Sjekloće proizilaze iz daljih komunikacija osumnjičenog Stefana Đukića Mandića sa korisnkom pina D16AD5 koje ostvaruju dana 26.12.2020.godine, a iz njihove sadržine se zaključuje da osumnjičeni Đukić sagovorniku priznaje da je 2019. godine za 7 mjeseci izvršio 6 ubistava, što se zaključuje iz poruka: „A ti si dizao onoga u bd nisam znao brate.. svaka cast!! A brate u 6 komada me ima za 7 mjeseci prica price ludak brate to se snimi teren postavi se i cim se pojavi dize se no ti njegovi su za nista. A dobili su 20 hiljada za drtinu provjerio sve i sve su potrosili. Ipak im dao narkomani more smrcu. Onog u budvu i ona dvojica na sutorman sve ih vuk iskopao. Njemu se hvalili da rade kana. Vuk tvoj? Nisam znao svaka mu cast, vidis ti to.. a znam za sutorman ceka sam ka na igle to bio..a narkomana u budvu je vuk navukao. Posao mu na stek stan da ga povede na pice. A nije ih vuk odradio no su vuku dugovali pare i vuk ih stisnuo i oni vele idemo za budvu da oderemo kana i vracemo dug. Tako smo saznali za njih onog u budvu vuk namjestio. Srecno je ispalo.. bice da ste ga taman i spasili onu avetinju. A svaka cast ono je bilo dizanje sa informacijom strasno. I posle 15 dana ono gore.. ma cudo. Ti si znaci stub akcije bio, a i Adzo mi je reko to..evo vidim od kad si gore nema nista od akcije. A nisu me ladili ali ja sam srcem isao ovo sad od omladine nece niko da mrdne svi oce na poruke a kad treba da se krene nidje niko" - dio je navoda iz istrage.

- Dalji zaključci u tom pravcu, proizilaze iz komunikacija osumnjičenog Stefana Đukića Mandića sa korisnikom pina BGUDOD koje ostvaruju dana 02.12.2020.godine, odnosno zaključuje se da osumnjičeni Đukić sagovorniku priznaje da je sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije učestvovao u lišenju života oštećenih Ilije Krstića, Željka Bulatovića i Marka Sjekloće: „Vidji mi resetke po prozora svudje. Hahaha ako no se tu mota brat od onoga sjekloce sto ga zakopasmo pazi da te on ne snima da te namjesti nekome ne mrdaj sad. Uh sve mu jebem trebalo bi i njega dovatit. A dje sreo on mene kad iso brata da trazi. Posle 20 min on prolazi davidi dje mu je brat. Oni su imali jednoga narkomana kojeg su slali u akciju. Tu u pg. Zeljko bulatovic sjekloca i taj narkoman su na vezu sa djosom iz kotora bili". Na isti zaključak ukazuju i komunikacije osumnjičenog Stefana Đukića Mandića sa korisnikom pina GP6DYO koje ostvaruju dana 08.01.2021.godine, kada mu osumnjičeni Đukić govori o lišenju života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće i objašnjava da ih je osumnjičeni Predrag Đuričković obmanom namamio da dođu do mjesta gdje su oteti, ali i da postoji opasnost da osumnjičeni Đuričković policiji otkrije informacije o tome, imajući u vidu da je i pokojni Alan Kožar kojeg i ovdje oslovljava kao „Adžo", izražavao bojazan u tom pravcu, a radi se o porukama: „A pedja jeli ti pise na sky. Vidim bacio je sky. Ne treba ga dirat pustit ga da vidis oce se sam javit. Pustit 10 dana oceli se javit a mi smo tjeli da ga zakopamo. Adzo tjeo jer je kritican ako pane. A ja znam ko je on nikad ga na vezu nisam imao. Najveci lazov i prevarant evo samo ga posmatraj. On nam navukao na sutorna bulatovica i sjeklocu. I posle se pokajali sto on to navukao jer je rizican i bojali se ako pane namjestice nas sve. Ja ne znam adzo mi reko budi spreman namjesta ih pedja. I namjesti ih. Okle snjima to niko ne zna. Ne vjeruj mu nista i nemoj da ti dolazi puno u kucu. Nemoj da te nagrdi na samar sve pjeva on murija da ga ne stisne. Adzo se bojao da ne padne da nas ne ponamjesta"- dio je dokumenta iz istrage.

SDT smatra da identičan zaključak proizilazi i iz komunikacija osumnjičenog Stefana Đukića Mandića koje kao korisnik pina A0J9S0 ostvaruje dana 15.02.2021.godine sa korisnikom pina FM1F8C, kada sagovornika obavještava da je u toku 2019.godine lišio života veliki broj pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, da je za to dobio malo novca i da je ta krivična djela nemoguće otkriti, a radi se o porukama: "A moj brate koko sam ih ja zakopao uh. A mogu mislit. A moj brate i za smijesne pare. I to ubice ljude ne budale. To je tesko otkrit. Naljusice ga neka lisica. A niko nikad zapamti. Nemoze to nista. Policija je tu nemocna. Brate samo 2019 im nestalo 7 kavaca. Nijednog ne nadjose. Da brate. To je tesko nac. Ma i nema dokaza da ga nadju. Ko ga ubio okle znaju. Neznaju. To je nerasvijetljen zlocin sto bi rekli".

- Isti zaključci proizilaze i iz komunikacija osumnjičenog Stefana Jankovića kao korisnika pina YKBF6V koje sa osumnjičenim Mališom Bubanjom kao korisnikom pina F72998 ostvaruje dana 21.12.2020.godine, a očigledno se odnose na privodjenje osumnjičenog Predraga Đuričkovića od strane policije. Zaključuje se da u ovim komunikacijama osumnjičeni Janković i Bubanja jedan drugog obavještavaju o tom događaju i posmatrano u kontekstu svih ostalih naprijed. analiziranih komunikacija, proizilazi da izražavaju bojazan da će osumnjičeni Đuričković policiji otkriti informacije o ubistvima Željka Bulatovića i Marka Sjekloće. Komunikacija je otpočeta porukama osumnjičenog Mališe Bubanje koje je poslao osumnjičenom Stefanu Jankoviću: „Javio se pedja zeni. Kola mu uzeli. Pedja se javio zeni da dodje kod njega. Pa javio joj se. Culi i reko joj zvace ga da ga pokupi", na koje poruke mu je osumnjičeni Stefan Janković odgovorio da posjeduje informacije od lica koje mu je na ekranu telefona memorisano kao miljandabanovic, da je osumnjičeni Đuričković sa još jednim pripadnikom njihove kriminalne organizacije odveden u Spuž, odnosno osumnjičenom Bubanji je fotografisao ekran mobilnog telefona lica miljandabanovic, na kojem se nalaze poruke Podjose sad. Haos su napravili. Poveli su ga za spuz. Ludilo brate. Ne znam kao org kriminal. On i pedja". Istovremeno, osumnjičeni Stefan Janković je osumnjičenom Mališi Bubani poslao i glasovnu poruku u kojoj ga obavještava o privođenju osumnjičenog Predraga Đuričkovića: „Šta je li se javio Peđa, Miljan mi javlja Stojov brat da su ih poveli za Spuž Stoja, kao organizovana kriminalna grupa.....- dio je SKY poruka na osnovu kojih SDT zasniva sumnje.

Na dalji zaključak da je "osumnjičeni Mališa Bubanja upoznat sa lišenjem života oštećenih Marka Sjekloće i Željka Bulatovića, pa samim tim i da je učestvovao u izvršenju tog krivičnog djela, upućuje sadržina komunikacija koje istog dana ostvaruje sa osumnjičenim Stefanom Đukićem Mandićem, imajući u vidu da i oni komentarišu privođenje osumnjičenog Predraga Đuričkovića od 21.12.2020.godine, kada osumnjičeni Đukić Mandić traži dodatne informacije, tako što osumnjičenom Bubanji šalje poruke: „Koga uhapsise to u bar. Za sta. Da nije za sutorman. A zasto je moga. Jesi siguran da pedju digli. Brate mislis da nije za sutorman", na koje mu je osumnjičeni Bubanja odgovorio porukama „Ne bree. Jos nekog su pokupili. Vozaju se i dizu" Iz nastavka komunikacije zaključuje se da osumnjičeni Đukić Mandić, nakon što mu je osumnjičeni Bubanja poslao poruke kojima ga je uvjerio da osumnjičeni Đuričković nije priveden zbog lišenja života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, izražava olakšanje i upozorava osumnjičenog Bubanju da nigdje ne ide iz kuće, što proizilazi iz poruka: „A dobro ako je tako. Ne mrdaj ga ti sa blindom", na koje mu osumnjičeni Bubanja odgovara porukama iz kojih se zaključuje da je uspio da pobjegne policiji: Za dlaju sam pobjego. Uhhh. Kod doma zdravlja ja oni pale rot i svireni. Sve im jebem Dalja komunikacija o ovom događaju nastavljena je porukama osumnjičenog Đukića Mandića „Jeli jes kako bi te opruzili. Onaj nesko jaredic i ivan djokovic jesu u specijalni. A da ako ih rasformiraju. Ivana odrat treba", nakon čega je kod osumnjičenog Bubanje nastavio da se raspituje o tome je li osumnjičeni Predrag Đuričković pušten iz policije, tako što mu je poslao poruke: Znali se jesu ga puatili. A da ako ga puate cim je u sup nije rutinska", na koje mu je osumnjičeni Bubanja odgovorio porukama: "Ne jos u sup je. Ma zvao je zenu da ga pokupi jos malo. Kola su mu uzeli izgleda". Zaključuje se da je komunikacija u tom pravcu nastavljena porukama osumnjičenog Đukića Mandića A pa dobro dobro. Jesu pedju pustili", a završena u večernjim časovima kada ga je osumnjičeni Bubanja obavijestio da je osumnjičeni Predrag Đuričković pušten iz policije, što proizilazi iz poruka: Da brate sta pedja kaze. Nista kuci je. Dimm. Izudarali ga po glavi i ledjima. Uzeli m bmw i pustili ga".

- Sadržina ovih komunikacija potvrđuje i istinitost iskaza sada pokojnog Edmonda Mustafe prilikom saslušanja u svojstvu svjedoka pred Specijalnim državnim tužilaštvom U postupku izviđaja na zapisniku Ktr-S.br.204/22 od 02.09.2022.godine, u dijelu gdje govori o svojim saznanjima koja se odnose na izvršenje tog krivičnog djela, kada navodi da ga je jedan od organizatora, pokojni Alan Kožar obavijestio o otmici oštećenih Marka Sjekloće i Željka Bulatovića i ponudio da učestvuje u iznuđivanju informacija od njih, a posebno u dijelu gdje govori o saznanjima u vezi načina skrivanja posmrtnih ostataka oštećenih, navodeći da su njihova tijela prebačena prvo u džip Opel frontera" vlasništvo osumnjičenog Stefana Mićića, ali da se to vozilo pokvarilo ili da mu je pukla guma, nakon čega su pozvali osumnjičenog Mališu Bubanju da dođe na planinu Sutorman kako bi im pomogao, što je prihvatio i na tu lokaciju došao terenskim vozilom koje pokojni Edmond Mustafa oslovljava Kockica, Jeep Čiroki" maslinasto zelene, tamne boje i učestvovao u skrivanju posmrtnih ostataka ošećenih koji su zakopani negdje put Sutormana ili Ostrosa, za šta je osumnjičeni Bubanja od organizatora novčano nagrađen iznosom od 20.000 eura, a njegovo vozilo oprano i zamijenjeno za drugi tip i marku vozila - navodi su dokumenta tužilačke istrage.

Isti zaključci se izvode i iz "komunikacije osumnjičenog Stefana Đukića Mandića koje dana 24.11.2020.godine ostvaruje sa korisnikom pina D9P057, koju otpočinje njegov sagovornik porukama: Juce nam se vozio kroz ulicu brat onoga sjekloce dva tri puta svi su ga snimili. Jeli brate. Onog marka sjekloce. On je njihov da znas. Snima nekoga od vas treba ga pitat oceli on kod brata da ide. Kako ih spakovasmo njega i onoga staroga. Oce i ovaj brate sve su sanse da se druzi sa crvima. A dje 2 dana sam ostao tamo bio sam svi pobjegli. A dje 3 kola se pokvarilo ja sam ostao. Hahaha znam za to brate sjecam se pricali ste. A dje ali dobro prodje i taj trazi djavola bice. Kao je ko dosao tako je auto ostalo. Pa taman brate moj sve su sanse".

- Zaključci u istom pravcu osnažavaju se i sadržinom komunikacija koje ostvaruju pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, konkretno korisnik pina FJIV1I dana 10.07.2020.godine, kada korisnika pina 715992 obavještava da je ranije izgubio dvojicu svojih ljudi i da su ih ubili Barani", a posmatrano u kontekstu svih naprijed analiziranih komunikacija, jasno je da se i ove komunikacije odnose na lišenje života oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, da je korisnik pina FJIV11 bio njihov nadredjeni i da su od oštećenih mučenjem iznudjene informacije o njemu: „Izgubio sam ljude brate..dvoje su mi pojeli. Nisu brate barani jaki. Oteli su mi ljude..sad sve znaju o meni..evo 2g. Raznijet ce me odje ako se ne sklonim. Ovi su pod mukama sve rekli jbg. Ne mozemo da ih pobijedimo na nivou cg. Samo primirje. Kad odu braca ako ocistimo ko, mozda pregovaramo sa kozarom i jovom". Osim što o izvršenju ovog krivičnog djela u više navrata komuniciraju posredstvom nekada kriptovane aplikacije SKY ECC, i pribavljeni materijalni dokazi potvrđuju sadržinu komunikacija, prevashodno pronalazak zapaljenog vozila oštećenog Željka Bulatovića na planini Sutorman avgusta 2019.godine, imajući u vidu da osumnjičeni Stefan Đukić Mandić u jednoj od komunikacija na tzv. grupnom chatu sagovornike podsjeća da je zajedno sa licima sa kojima je lišio života oštećene Bulatovića i Sjekloću, zapalio njihovo vozilo kojim su došli na planinu Sutorman i da je vozilo kasnije pronađeno. Prednje proizilazi iz spisa Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, iz kojih se vidi da je vozilo oštećenog Željka Bulatovića zaista pronađeno na lokaciji o kojoj osumnjičeni Djukić govori u kriptovanim komunikacijama na prevoju Sutorman i da je požar na njemu namjerno izazvan, kako to proizilazi iz nalaza i mišljenja vještaka. Takođe, iz pribavljenih listinga poziva oštećenih Željka Bulatovića i Marka Sjekloće zaključuje se da su njihovi telefoni isključeni u Podgorici dana 18.06.2019.godine u večernjim časovima i da su od tada nedostupni, dok iz drugih prikupljenih dokaza proizilazi da su članovi njihovih porodica policiji prijavili nestanke i da oštećeni do danas nijesu pronađeni - stav je SDT-a.

Dalje se navodi da "na zaključak da je osumnjičeni Mališa Bubanja u kriptovanim komunikacijama oslovljavan nadimkom „Major", upućuje sadržina komunikacija ostvarenih između korisnika pinova 6D95AA i 512060 od 03.01.2020.godime u 18,37, kada osumnjičeni Predrag Đuričković kao korisnik pina 6D95AA, sagovorniku šalje poruku: Pisi kod majora sam pa da ne slusa sto pisemk", a zatim i sledeću fotografiju na kojoj se nalazi osumnjičeni Mališa Bubanja: Isti zaključci proizilaze i iz sadržine komunikacija između osumnjičenog Predraga Đuričkovića kao korisnika pina 6D95AA i korisnika pina 8C979B od 15.03.2020.godine u 15,07 i 15,08 časova, kada je Đuričković sagovorniku poslao sledeće poruke i fotografiju Brate, ocu samo da dodjem kuci, jef me Major zavao kod njega". Na razmijenjenim fotografijama je Mališa Bubanja iz Bara, kojeg u kriptovanim komunikacijama oslovljavaju nadimkom "Major".

- Da je osumnjičeni Mališa Bubanja korisnik pina F72998, zaključiuje se iz sadržine komunikacija sa korisnikom pina 8C979B od 23.12.2019.godine u 18,51 časova, kada mu korisnik pina F72998 šalje selfi fotografiju. Iz sadržine kriptovanih komunikacija, koje je korisnik pina F72998 ostvarivao sa osumnjičenim Stefanom Đukićem Mandićem kao korisnikom pina A0J9S0, osnažava se zaključak da je osumnjičeni Mališa Bubanja korisnik pina F72998, kada dana 17.12.2020.godine u 19,05 časova šalje selfi fotografiju na kojoj je zajedno sa osumnjičenim Stefanom Mićićem, a koju je korisnik pina A0J9S0 prokomenatrisao porukom: „bracaaaaa": Iz sadržine kriptovanih komunikacija, koje je korisnik pina F72998 ostvarivao sa osumnjičenim Stefanom Đukićem Mandićem kao korisnikom pina A0J9S0, osnažava se zaključak da je osumnjičeni Mališa Bubanja korisnik pina F72998, kada dana 17.12.2020.godine u 19,05 časova šalje selfi fotografiju na kojoj je zajedno sa osumnjičenim Stefanom Mićićem, a koju je korisnik pina A0J9S0 prokomenatrisao porukom: „bracaaaaa": Nadalje, iz sadržine komunikacija koje je korisnik pina F72998 dana 07.04.2020.godine u 20,07 časova ostvario sa korisnikom pina 512D60, proizilazi da je sagovorniku poslao fotografiju Potvrde o potrebi kretanja zaposlenog zbog nesmetanog obavljanja procesa rada, na kojoj je navedeno da je izdavalac DOO "GP STAN" i upisano ime Bubanja Mališa, datum rođenja 24.10.1977.godine, čime se osnažava zaključak da je osumnjičeni Mališa Bubanja korisnik pina F72998 - dio je istrage SDT-a do kojeg je došao portal DAN.