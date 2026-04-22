U Višem sudu u Podgorici kod istražnog sudije saslušani su navodni članovi "škaljarskog klana" koji se povezuju sa šest ubistava.

Kako je za "Dan" saopšteno iz Višeg suda, svim licima koja su noćas saslušana je određen istražni pritvor.

" Svima je određen pritvor po tačkama 1 i 4, S.Đ.M.i P.Đ i V.L. i po tački 3. Pritvor ima trajati do 30 dana od dana i časa lišenja slobode. Protov ovog rjesenja dozvoljena je žalba" saopšteno nam je iz suda.

Neka od osumnjičenih lica se nalaze u bjekstvu a među onima koji su saslušani noćas kod sudije, kako nam je saopšteno, su Predrag Đuričković, Lazar Klakor, Mališa Bubanja.

" I u odnosu na njih je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva i zbog težine krivičnog djela i posljedice(tacka 4) " saopšteno je za portal Dan iz Višeg suda.

Kako je ranije danas objavio portal Dan, Specijalno državno tužilaštvo sumnju da su navodni pripadnici barskog ogranka "škaljarskog klana" počinili i učestvovali u više ubistava zasniva na "SKY" komunikaciji i iskazu sada pokojnog Edmonda Mustafe, saznaje portal Dan.

SDT sumnje zasniva na SKY komunikaciji koja se odvijala između navodnih članova barskog ogranka "škaljarskog klana" koji su, kako je navedeno, radili za sada pokojnog Alana Kožara.

U istrazi SDT pominju se, između ostalog, navodni članovi "škaljarskog klana" Stefan Đukić Mandić, Stefan Janković, Stefan Mićić, Predrag Đuričković, Lazar Klakor, Mališa Bubanja...

Ova istraga sprovedena je zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela teško ubistvo, čijim izvršenjem je lišeno života šest osoba.