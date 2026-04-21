Najmanje tri pripadnika škaljarskog klana uhapšena su u operaciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, koji ih sumnjiče da su u protekloj deceniji odgovorni za najmanje šest ubistava.

Riječ je o članovima škaljarskog klana, koji su u toj kriminalnoj organizaciji bili zaduženi za izvršavanje surovih ubistava. Osumnjičeni egzekutori neke od zločina, kako se vjeruje, počinili su na krajnje monstruozan način u Crnoj Gori i inostranstvu, prenose Vijesti.

Osumnjičeni su nakon pretresa stanova i kuća u Baru i Tivtu dovedeni u sjedište SPO, a u toku dana očekuje se njihovo saslušanje u Specijalnom državnom tužilaštvu.

SDT u saopštenju navodi da Specijalno policijsko odjeljenje po njihovom nalogu izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Baru i Tivtu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela teško ubistvo "čijim izvršenjem je lišeno života šest lica i preduzima mjere i radnje radi njihovog lišenja slobode".

"Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka", piše u saopštenju.

"Vijesti" su jutros objavile informaciju o velikoj akciji Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva u Baru gdje je na izlazu ka Ulcinju satima bio blokiran cijeli kvart.

Više desetina službenika SPO i Uprave policije blokiralo je naselje u Baru, a potom su pretresali više kuća, stanova i objekata.