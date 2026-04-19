Jedan od vođa hercegnovskog ogranka škaljarskog klana, Krsto Vujić, preminuo je juče, četiri dana nakon što je u Španiji izvršen atentat na njega.

Informaciju je za crnogorski portal Dan potvrdio i njegov advokat Ognjen Radić iz Beograda, koji ga je zastupao u postupcima pred podgoričkim Višim sudom.

Vujić je preminuo sinoć oko 23 sata, nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Ko je bio?

Krsto Vujić zvani Terminator, je navodno visokorangirani pripadnik škaljarskog klana i navodno blizak saradnik odbjeglog Igora Vukotića, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica.

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Krsto Vujić i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić označeni su kao organizatori kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brat visokopozicioniranog "kavčanina" Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova ujutru.

Crnogorska policija i Interpol su, navodno, u jednom trenutku locirali Vujića u Švajcarskoj i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba uhapšena u Bernu nije bila on, već državljanin Slovenije, zbog čega su crnogorski policajci odbili da ga preuzmu.

Više puta na meti

Krsto Vujić je od ranije bio poznat javnosti jer je tri puta preživio pokušaje atentata. Prvi put 2016. godine u Meljinama, kada je u eksploziji bombe postavljene pod njegov parkirani automobil, u trenutku kada je sa tada trogodišnjim sinom pokušao da uđe u vozilo, aktivirana eksplozivna naprava, pri čemu su obojica ranjeni.

Godinu kasnije, takođe u Meljinama, na njega je napadač otvorio vatru sa motocikla u pokretu. Vujić tada nije povrijeđen, a napadač je pobjegao.

I naredne godine bio je meta napada. U septembru 2018. preživio je treći pokušaj ubistva, kada je ranjen u porodičnoj kući u Meljinama dok je bio sa članovima porodice. Istražitelji su tada sumnjali da je na njega pucano iz snajpera. Pogođen je u butinu, ali nije bio životno ugrožen.

Prema navodima crnogorskih medija, posljednji put je u toj državi i rodnom Herceg Novom viđen u vrijeme ubistva Šćepana Roganovića 2020. godine.

"Sumnja se da je nakon zločina, ili dan poslije ubistva, napustio Crnu Goru", navodili su mediji.

Ranio sebe pa uhapšen

U junu 2018. godine, hercegnovska policija uhapsila je Krsta Vujića zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Kako je tada saopšteno iz Uprave policije, on se 1. juna te godine, u stanu, prilikom rukovanja pištoljem za koji nije imao dozvolu, ranio u desnu ruku, zbog čega je morao da zatraži medicinsku pomoć.

"Sumnja se da je Krsto Vujić navedenog dana sam sebe povrijedio iz vatrenog oružja i da je, kako bi prikrio ovaj događaj, angažovao P.V. (44) iz Herceg Novog da preuzme pištolj i sakrije ga. P.V. je to i učinio i pištolj sakrio u Meljinama", saopšteno je tada iz Uprave policije.

Podsjetimo, na Vujića je u utorak oko 16 časova, dok je ručao sa svojom partnerkom i bebom na terasi bara "Kibo" u okrugu Dijagonal Mar u Barseloni, ispaljeno najmanje pet hitaca, od kojih su ga pogodila četiri.

Svjedoci pucnjave su ispričali da su bila najmanje dvojica maskiranih napadača, koji su se direktno uputili ka stolu za kojim se nalazila žrtva. Nakon što su ispalili više hitaca, žrtva je ostala da leži na podu sa više prostrelnih rana, od kojih su neke bile u predjelu vrata. Svjedoci su ukazali i da su napadači pobjegli u suprotnim smjerovima, te da je jedan od njih nešto bacio u žbunje u parku blizu terase, gdje je policija bezuspješno tražila oružje korišćeno u napadu.

Prema ranijem pisanju, navodi se i da je vlasnik objekta u kom se dogodila pucnjava takođe srpskog porijekla. Prema informacijama koje je dobio "ABC", u pitanju je Nenad Vinčić, član balkanskog klana, koga je Civilna garda uhapsila u Barseloni 2018. godine zbog trgovine kokainom i heroinom.