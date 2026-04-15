Teško ranjavanje Krsta Vujića u Barseloni ponovo ističe brutalnost sukoba između kriminalnih klanova i njihove umreženosti sa lokalnim akterima.

Pucnjava u Barseloni u kojoj je teško ranjen Krsto Vujić, prema navodima iznesenim u medijima, ponovo je otvorila priču o sukobima kriminalnih klanova i njihovim dugogodišnjim obračunima, kao i o mreži ljudi i lokacija povezanih sa akterima tog slučaja.

Da li neki pripadnici klanova uživaju zaštitu agencija koje su upravo zadužene da ih love, za Kurir televiziju, otkrili su Rajko Nedić, glavni urednik Kurira i Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji.

"Povodom pucnjave u Barseloni i teškog ranjavanja Krsta Vujića, vlasnik lokala u kojem je Vujić sjedio sa porodicom je Nenad Vinčić, navodno šef ogranka balkanskog kartela, koji je već bio hapšen 2018. godine kao pripadnik tog kriminalnog ogranka. Prema dostupnim informacijama, Vujić je u tom lokalu boravio gotovo svakodnevno, često i sa porodicom. Postoje saznanja da je i vlasnik lokala iz kriminalnog miljea, što dodatno povezuje aktere ovog događaja. Takođe se navodi da se ljekari u Španiji bore za život Krsta Vujića, koji je teško ranjen", rekao je Nedić.

Kontekst i pozadina slučaja

Kako Nedić navodi, događaj dobija širi značaj u svjetlu ranijih sumnji i povezanosti aktera sa kriminalnim strukturama, uz ocjenu da se može posmatrati kao dio dugotrajnijih sukoba u podzemlju.

"Ovaj slučaj otvara pitanje njegovih ranijih aktivnosti i razloga zbog kojih se njegovo ime godinama nalazi u crnoj hronici, što ga čini predmetom današnje analize. Riječ o događaju koji je u jednom trenutku zasijenio ostale vijesti, i može posmatrati kao nastavak sukoba između Kavačkog i Škaljarskog klana. Prema tim navodima, Krsto Vujić, poznat i pod nadimkom 'Terminator', povezuje se sa Škaljarskim klanom", objasnio je.

Ćirović ističe da slučaj pokazuje ekstremnu surovost i brutalnost sukoba kriminalnih grupa, u kojima se ne biraju sredstva niti se poštuju bilo kakva ograničenja, već su često ugroženi i slučajni prisutni.

"Svi ovi slučajevi pokazuju da su sukobi kriminalnih grupa izuzetno brutalni, surovi i krvavi. Ne biraju se sredstva i ne štedi se niko - ni porodice, ni djeca, niti bilo ko ko se zatekne na mjestu događaja. Kada postoji namjera da se izvrši napad, počinioci ne prezaju ni od čega. U ovom slučaju, riječ je o događaju u kafiću, gdje je došlo do pokušaja da se žrtvi nanesu teške povrede, što govori o stepenu mržnje i surovosti", kaže Ćirović i dodaje:

"Međutim, osvrnuo bih se i na širi kontekst kada su kriminalne grupe u pitanju. Ovde je, po svemu sudeći, reč o visoko rangiranom članu škaljarskog klana, imajući u vidu da je bio meta suparničke kriminalne grupe. Postoji nekoliko zajedničkih obrazaca. Iako se profili pojedinaca mogu razlikovati, njihov način života često je sličan. U kriminal ulaze u mladosti, karakteriše ih raskošan i rizičan stil života, kao i brutalni i krvavi sukobi u kojima se neretko koristi vatreno oružje. Često se završava dugogodišnjim zatvorskim kaznama", zaključio je on.

