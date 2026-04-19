Napadnut pred porodicom, policija strahuje od nastavka obračuna kriminalnih klanova
Krsto Vujić, koji je prema evidenciji bezbjednosnih službi označen kao jedan od vođa škaljarskog klana, preminuo je nekoliko dana nakon što je ranjen u Barselona, prenosi portal CDM.
Kako prenosi CDM, pozivajući se na nezvanična saznanja portala Dan, informaciju o njegovoj smrti potvrdio je i advokat Ognjen Radić iz Beograda, koji Vujića zastupa u postupcima pred podgoričkim Višim sudom.
Vujić je ranjen 14. februara na terasi jednog bara u Barseloni, pred očima supruge i djeteta. Prema navodima španskog portala El Caso, napad su izvela tri napadača koji su mu prišli s leđa i ispalili najmanje pet hitaca, od kojih su ga četiri pogodila.
Kako dalje prenosi CDM, Vujić je bio pripadnik škaljarskog klana, koji je godinama u sukobu sa kavačkim klanom. Taj obračun, koji traje širom regiona i Evrope, sve češće poprima međunarodne razmjere. Mediji navode da je od julske pucnjave u Barseloni zabilježeno oko deset žrtava, koje se dovode u vezu s osvetom za ubistvo Filipa Kneževića.
Prema dostupnim podacima, u Katalonija su za manje od godinu dana zabilježena dva ubistva i jedno teško ranjavanje povezano sa ovim sukobima. Napadi se često dešavaju na javnim mjestima i usred dana, što dodatno zabrinjava nadležne službe.
Istrage ranijih likvidacija, uključujući one u ulici Consell de Cent i u Castelldefelsu, još nijesu dale konkretne rezultate. Policija sarađuje sa Španska nacionalna policija, koja je već sprovodila operacije protiv ovih kriminalnih grupa.
Dolazak ovog sukoba u Španiju izaziva posebnu zabrinutost, jer su ove kriminalne mreže poznate po brutalnosti i sposobnosti brzog organizovanja napada i bijega. Barselona se, prema procjenama istražitelja, sve češće prepoznaje kao utočište za pripadnike međunarodnih kriminalnih organizacija, a prisustvo takvih grupa u tom gradu dodatno komplikuje bezbjednosnu situaciju.