Napadnut pred porodicom, policija strahuje od nastavka obračuna kriminalnih klanova

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krsto Vujić, koji je prema evidenciji bezbjednosnih službi označen kao jedan od vođa škaljarskog klana, preminuo je nekoliko dana nakon što je ranjen u Barselona, prenosi portal CDM.

Kako prenosi CDM, pozivajući se na nezvanična saznanja portala Dan, informaciju o njegovoj smrti potvrdio je i advokat Ognjen Radić iz Beograda, koji Vujića zastupa u postupcima pred podgoričkim Višim sudom.

Vujić je ranjen 14. februara na terasi jednog bara u Barseloni, pred očima supruge i djeteta. Prema navodima španskog portala El Caso, napad su izvela tri napadača koji su mu prišli s leđa i ispalili najmanje pet hitaca, od kojih su ga četiri pogodila.

Kako dalje prenosi CDM, Vujić je bio pripadnik škaljarskog klana, koji je godinama u sukobu sa kavačkim klanom. Taj obračun, koji traje širom regiona i Evrope, sve češće poprima međunarodne razmjere. Mediji navode da je od julske pucnjave u Barseloni zabilježeno oko deset žrtava, koje se dovode u vezu s osvetom za ubistvo Filipa Kneževića.

Prema dostupnim podacima, u Katalonija su za manje od godinu dana zabilježena dva ubistva i jedno teško ranjavanje povezano sa ovim sukobima. Napadi se često dešavaju na javnim mjestima i usred dana, što dodatno zabrinjava nadležne službe.

Istrage ranijih likvidacija, uključujući one u ulici Consell de Cent i u Castelldefelsu, još nijesu dale konkretne rezultate. Policija sarađuje sa Španska nacionalna policija, koja je već sprovodila operacije protiv ovih kriminalnih grupa.

Dolazak ovog sukoba u Španiju izaziva posebnu zabrinutost, jer su ove kriminalne mreže poznate po brutalnosti i sposobnosti brzog organizovanja napada i bijega. Barselona se, prema procjenama istražitelja, sve češće prepoznaje kao utočište za pripadnike međunarodnih kriminalnih organizacija, a prisustvo takvih grupa u tom gradu dodatno komplikuje bezbjednosnu situaciju.