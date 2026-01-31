Službenici Sektora granične policije u Rožajama i Budvi, u saradnji sa NCB Interpolom Podgorica, uhapsili su B.H. (59) i A.I. (54) po međunarodnim potjernicama, dok se dalje sprovode pravosudne procedure i koordinacija sa nadležnim organima Albanije i Ruske Federacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Sektora granične policije – Stanice granične policije Rožaje, u saradnji sa službenicima NCB Interpola Podgorica, locirali su i lišili slobode međunarodno traženo lice B.H. (59), kosovskog državljanina.

Provjerom podataka u elektronskim evidencijama utvrđeno je da je za B.H. na snazi međunarodna potjernica raspisana od strane NCB Interpola Tirana, radi izdržavanja kazne zatvora zbog izvršenja krivičnog djela protivpravno lišenje slobode. B.H. će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora. Dalja komunikacija između pravosudnih organa Albanije i Crne Gore je u toku.

Takođe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, u koordinaciji sa NCB Interpolom Podgorica, locirali su i lišili slobode A.I. (54), državljanina Ruske Federacije. A.I. se potražuje na osnovu međunarodne potjernice raspisane od strane nadležnih organa Ruske Federacije, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio tri krivična djela prevare, izvršena od strane organizovane grupe ili u posebno velikim razmjerama, kao i tri krivična djela legalizacije novčanih sredstava ili druge imovine stečene vršenjem krivičnih djela od strane organizovane grupe u posebno velikim razmjerama.

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je A.I. mjeru nadzora – obavezu povremenog javljanja policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva, uz privremeno oduzimanje putne isprave – pasoša Ruske Federacije.