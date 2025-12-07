Policija nastavlja da preduzima aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju slučaja.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Kotor, u saradnji sa kolegama iz Budve, uhapsili su dvije strane državljanke zbog sumnje da su počinile krivično djelo teška krađa.

Slobode su lišene S.R. (57) iz Bosne i Hercegovine i A.H. (25) iz Hrvatske, koje su, kako se sumnja, od više stranih turista boraveći u Kotoru otuđivale novac i platne kartice. Oštećeni su krađe prijavili kotorskoj policiji, nakon čega su službenici preduzeli niz operativnih aktivnosti kako bi rasvijetlili slučaj.

Intenzivnim radom identifikovane su osumnjičene, koje su potom locirane u Budvi. Na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje su koristile.

Tokom pretresa policija je pronašla i oduzela novac za koji se sumnja da potiče iz izvršenih krađa:

2.950 američkih dolara

100 eura

2.000 srpskih dinara

60 konvertibilnih maraka

120 singapurskih dolara

215.000 indonezijskih rupija

70 brazilskih reaja

20 kineskih juana

50.000 filipinskih pezosa

Policija nastavlja da preduzima aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju slučaja.