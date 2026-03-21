Pojačane kontrole boravka i rada, najviše provjeravani državljani Turske, Azerbejdžana i Rusije

Izvor: MONDO

Službenici Sektora granične policije sproveli su juče akciju „Stranac“, tokom koje je zbog utvrđenih nepravilnosti preduzeto ukupno 87 mjera prema stranim državljanima.

Akcija je realizovana u periodu od 7 do 19 časova, uz učešće svih organizacionih jedinica, a bila je usmjerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranaca, sa posebnim fokusom na državljane Turske, Azerbejdžana i Ruske Federacije.

Kako je saopšteno, boravak je otkazan za dva strana državljanina, dok je za njih 45 pokrenut postupak za prestanak privremenog boravka. Takođe, donijeto je šest rješenja o povratku, a izdata su i 34 prekršajna naloga.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti sa sprovođenjem ovakvih akcija kako bi se unaprijedila kontrola zakonitosti boravka i rada stranih državljana, što doprinosi očuvanju stabilnog bezbjednosnog ambijenta u Crnoj Gori.