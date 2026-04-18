Sud najavio novo pozivanje, na ročištu pročitane poruke o planiranju njegove likvidacije

Crnogorski državljanin Miloš Nilović, poznat kao Runjo i navodno blizak „škaljarskom klanu“, juče se nije pojavio da svjedoči na suđenju pripadnicima „vračarskog klana“, koji se terete za pokušaj njegove likvidacije 2020. godine, prenosi portal Dan.

Kako je na početku ročišta u Specijalnom sudu saopštila sudija, poziv za Nilovića vraćen je uz obrazloženje da je njegova adresa nepoznata, prenosi portal Dan.

Odbrana je ukazala da Nilović ima elektronski nadzor, odnosno nanogicu, te da je njegovu adresu moguće lako utvrditi putem suda. Sudija je najavila da će on ponovo biti pozvan na naredno ročište.

Tokom nastavka dokaznog postupka pročitane su skaj poruke koje, prema optužnici, ukazuju na planiranje napada na Nilovića. Navodno su pripadnici grupe razmjenjivali poruke o pripremi likvidacije, uključujući i detalje o kretanju, štek-stanovima i novcu, prenosi portal Dan.

Prema navodima optužnice, Miloš Miljanović je, naoružan automatskom puškom i sa silikonskom maskom na licu, ušao u kafić na Vračaru s namjerom da ubije Nilovića, ali je odustao zbog prisustva drugih ljudi.

Miljanović je uhapšen nekoliko sati nakon neuspjelog pokušaja likvidacije, u stanu koji se nalazio nedaleko od mjesta događaja.

Nilović je odranije poznat policiji u regionu. Više puta je hapšen zbog različitih krivičnih djela, uključujući nelegalno posjedovanje oružja, kao i povezanost sa kriminalnim grupama, prenosi portal Dan.

Zbog toga što je preživio više pokušaja likvidacije, u javnosti je dobio nadimak „čovjek sa devet života“.