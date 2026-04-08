Osnovni sud u Baru donio je prvostepenu presudu kojom je Martina Jankovića iz Bara oslobodio optužbe da je izvršio produženo krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Nakon presude, sud mu je ukinuo pritvor.

Prema navodima optužnog predloga Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, Martin Janković je 20. decembra 2025. godine ugrozio sigurnost supruge A. J. tako što joj je mobilnim telefonom, preko aplikacije „Whatsapp", na njen broj mobilnog telefona, uputio prijeteću poruku: „U D…. grob ti se kunem, sreće nećeš imati ođe, čitav život trauma, s kim god sjedneš, ima dosta Dina Ibrahimovića, ja barem troje."

Potom je 22. decembra 2025., uputio prijeteću poruku: „Đe mi je dijete drugo aloo, imaćeš noćas problem kod tvojih, samo nastavi, Bog ti upomoć”, navodi se u optužnom predlogu, pišu Vijesti.

Advokatica Maja Turković, branilac okrivljenog Jankovića, izjavila je “Vijestima” da se radi o osobi koja je prema evidencijama barske policije označena kao navodni pripadnik Škaljarskog klana.

“Prema stavu odbrane od samog početka se radilo o neosnovanom i montiranom procesu od strane policije u Baru. Postupak je pokrenut bez prijave oštećene, isključivo na osnovu spornih poruka prijetnje čija vjerodostojnost i autentičnost nije dokazana, a sporan je i način pribavljanja. Fotografije poruka koje je sačinilo Odjeljenje bezbjednosti Bar ne sadrže osnovne identifikacione elemente, na istima se ne vidi broj telefona pošiljaoca, niti primaoca, niti se na istima vidi dan kada su poslate. Postavilo se jedno logično pitanje: kako je Janković uopšte doveden u vezu sa istima, obzirom da se iz ovih poruka ne može utvrditi ko je lice koje je poslalo poruke, kome ih je poslalo i kada. Pored toga sporan je i sam način pribavljanja ovog dokaza, jer telefon oštećene nije izuzet, nije sprovedeno vještačenje, već je policija poruke samo fotografisala, čime je kompromitovan sam dokaz. Pored toga, obzirom da oštećena nije osjetila nikakvu ugroženost ili strah povodom navodnih prijetnji, to u konkretnom nisu ostvareni ni bitni elementi bića ovog krivičnog djela, pa je sve navedeno dovelo do zaključka suda da nema elemenata krivičnog djela, zbog čega je Janković oslobodjen od optužbe da je izvršio krivično djelo”, izjavila je Turković, prenose Vijesti.

Turković je u završnoj riječi pred sudom kazala da je sama oštećena A.J. navela da ne zna sa sigurnošću ko je uputio sporne poruke, već da samo pretpostavlja da je to mogao biti okrivljeni.

“Takođe od krucijalne važnosti je činjenica da fotografije poruka sa prijetnjama koje je sačinilo odjeljenje bezbjednosti Bar ne sadrže osnovne identifikacione elemente, na istima se vidi samo memorisana oznaka M.J., nije vidljiv broj telefona pošiljaoca, niti broj primaoса. Od presudne važnosti je i činjenica, da je nakon 20.12. i 22.12.2025., kada je navodno okrivljeni prijetnjom ugrozio sigurnost oštećene, kako je to i sama izjavila, nastavila je sa okrivljenim svakodnevnu komunikaciju, kako ličnu tako i telefonsku. Nakon Nove godine, negdje oko 3. januara zajedno su boravili na zimovanju u Kolašinu sa djecom u trajanju od nekih desetak dana, pri čemu kako sama navodi, između njih nije bilo nikakvih problema. Ovakvo ponašanje oštećene nakon upućenih prijetnji potpuno i direktno ruši tezu tužilaštva da je oštećenoj bila ugrožena sigurnost”, navela je ona.

U oktobru prošle godine, Martin Janković je, u Višem sudu u Podgorici, prvostepenom presudom osuđen na kaznu od dvije godine i šest mjeseci zatvora. Na istu kaznu zatvora osuđeni su nepravosnažno i Stefan Janković, Elvin Muratović i Marko Peruničić, dok su na po tri godine zatvora osuđeni Edin Muratović, Vladimir Ulama i Stefan Mićić. Optuženi su da su po nalogu šefa kriminalne grupe, tokom avgusta 2020. godine pratili i osmatrali Nikolu Spasojevića i još neke osobe i čekali uputstva za njihovu likvidaciju. Predmet se po žalbi nalazi u Apelacionom sudu Crne Gore.