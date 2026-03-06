Na zvaničnom sajtu Suda BiH navedeno je da se Orašanin tereti i za krivična djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, pranje novca i krivotvorenje isprave.

Sud Bosne i Hercegovine (BiH) potvrdio je optužnicu protiv Ognjena Orašanina iz Sokoca, jednog od vođa kriminalnog „škaljarskog klana“, koji se tereti za krivično djelo organizovani kriminal i neovlašćeni promet droge.

Na zvaničnom sajtu Suda BiH navedeno je da se Orašanin tereti i za krivična djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, pranje novca i krivotvorenje isprave.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Orašanin u periodu od početka 2020. godine pa do kraja 2021. godine, na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije organizovao i rukovodio kriminalnom grupom.

Ta grupa je ostvarivala protivpravnu imovinsku korist neovlašćenom nabavkom, međunarodnim prometom, prodajom, prenosom i na druge načine neovlašćenim stavljanjem narkotika u međunarodni promet, prenosi RTCG.

Optužen je da se krio i pružio pomoć učiniocu krivičnog djela, a novac pribavljen izvršenjem krivičnih djela stavljao u legalne novčane tokove, njime raspolagao ili na drugi način prikrio prirodu tako stečene imovine.

Pribavljena protivpravna imovinska korist iznosi 1,3 miliona konvertibilnih maraka (oko 670 hiljada eura), stoji u optužnici.

Navodi se da je optuženi pribavio lažnu ispravu – nalaz i mišljenje ljekara kako bi spriječio davanje iskaza u svojstvu osumnjičenog u Tužilaštvu BiH.