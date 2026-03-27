Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Jedan od vođa škaljarskog klana Ognjen Orašanin, tokom saslušanja u Sudu BiH izjasnio se da nije kriv po svim optužbama. Optužnicom tužilaštva BiH na teret mu se stavlja organizovani kriminal, u vezi sa neovlaštenom prodajom narkotika. Tereti se i za krivično djelo “pomoć učinitelju poslije izvršenog krivičnog djela”, “pranje novca” te “falsifikovanje isprave”.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je u periodu od početka 2020. godine pa do kraja 2021. godine, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srbije, Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije organizovao i rukovodio kriminalnom grupom.

Ta grupa je ostvarivala protivpravnu imovinsku korist neovlaštenom nabavkom, međunarodnim prometom, prodajom, prenosom i na druge načine neovlaštenim stavljanjem u međunarodni promet narkotika. On se tereti da se krio i pružao pomoć učinitelju krivičnog djela, a novac pribavljen izvršenjem počinjenih krivičnih djela stavljao u legalne novčane tokove, isti držao i raspolagao ili na drugi način prikrio prirodu tako stečene imovine.

Pribavljena protupravna imovinska korist iznosi 1,3 miliona KM.

Kada je riječ o falsifikovanju isprave, on se tereti da je lažirao ljekarski nalaz kako bi opravdao nedolazak na ročište.