Na suđenju za ubistvo škaljaraca, Belivuk tvrdi da na fotografiji iz lifta nije Radoje Zvicer, ističući razlike u izgledu

Izvor: Kurir

Suđenje optuženim pripadnicima kriminalne grupe koja se tereti za ubistva četvorice ŝkaljaraca u Grčkoj 2020. godine nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu prikazivanjem fotografija i poruka sa Skaj aplikacije, među kojima je i selfi slika iz lifta na kojoj je, kako tvrdi tužilaštvo, vodja kavačkog klana Radoje Zvicer.

U sudnici je puštena i glasovna poruka u kojoj Zvicer, kako se navodi u optužnici, na dan kada su vođe škaljarskog klana Igor Dedović i Stevan Stamatović 19. januara 2020. godine ubijeni u jednom restoranu u Atini, dok su večerali sa suprugama i djecom, kaže svom najbljižem saradniku Slobodanu Kašćelanu:

" Oooo, danas je Bogojavljanje. Sutra mi je slava, ko da sam se ponovo rodio starina moj!"

Zvicer, podsjetimo, nije obuhvaćen optužnicom u Srbiji i protiv njega se postupak vodi u Grčkoj.

"Nije Zvicer na slici!"

Veljko Belivuk, koji je sa Darkom Šarićem, prema optužnici označen kao organizator grupe, odmah se javio za riječ, tvrdeći da na fotografiji iz lifta nije Zvicer.

"Ja tvrdim da nije glas Radoja Zvicera, ja ga znam, ovaj glas je piskaviji i nije njegov. Tvrdim i da na slici nije Radoje Zvicer, ovaj čovj

Podsjetimo, pripadnici kriminalne grupe, osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića u Atini, optuženi su i za likvidaciju Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 23. jula 2000. godine.

Kao jedan od egzekutora, optužnicom je bio označen Filip Knežević, koji je u julu prošle godine ubijen u Barseloni. U vreme kada je ubijen u Španiji, bio je na poternici Srbije, a u sudnici su danas prikazane i njegove selfi fotografije koje je navodno slao preko Skaja pripadnicima grupe uoči i posle ubistva na Krfu.

Knežević je, prema navodima optužnice, bio je u direktnoj komunikaciji sa Veljkom Belivukom.

"Čovjek sa slike je sitniji, stariji, čak i ne liči na njega" rekao je Belivuk koji je osporava izvodjenje ovih dokaza.

"Ne poznajem ga lično!"

Prema presretnutim Skaj porukama koje je razmjenjivao s nepoznatom osobom, kako je Kurir pisao, Knežević je hvalio Belivuka i govorio kako je hrabar. Istu osobu je obavjestio i da u iznajmljenom smještaju boravi već nekoliko dana sa Belivukom.

Podsjetimo, Belivuk je u poslednjem času, prema optužnici, odustao od učešća u ubistvu na Krfu.

"Ne poznajem lično Filipa Kneževića, pa ne mogu da kažem da li je on na slikama " kratko je rekao Belivuk osvrćući se na nekoliko selfi fotografija.

Inače, u samoj završnici današnjeg suđenja advokati su dva puta tražili izuzeće sudije i članova veća, zbog kako su naveli, njihove pristrasnosti i onemogućavanja okrivljenim da se brane. Tokom burne atmosfere u sudnici, sudija je kaznila advokata Marka Jankovića sa 150.000 dinara, advokata Stefana Jokića više puta opomenula, prije nego što je odbila ove zahteve.